Jiří Baťa: Víte, co znamená „slova do rvačky“? Tady je vysvětlení

Slova do rvačky neznamenají nic víc než slova, za které se vyplatí třeba porvat se v hospodě. Je to někdy dost odvážné, jít se porvat za něco, co není jisté vítězstvím, ale kdo chce pro pravdu něco udělat „ jde s kůží na trh“. Dnes u nás, ale nejen u nás, do značné míry usilovně bojujeme proti nemoci Covidu-19, resp. bojujeme proti šíření nákazy virem Covidu-19. Že ten boj není zrovna nejúspěšnější, je nasnadě. Má to několik důvodů a jako laik se chci vyjádřit k tomu, co mi mé IQ dovolí poznat, zpracovat, pochopit a dál předávat.

Jedním z faktorů v boji proti Covidu-19 je očkování, tedy tzv. vakcinace občanů a to hned několika typy očkovacích látek-vakcín od několika výrobců. Vakcíny, které spatřily světlo světa v průběhu max. 12 měsíců, ačkoliv se běžně vyvíjí i několik let, někdy 12 až 15 roků. Toto je tedy první negativní skutečnost, která otřásla důvěrou občanů, po kterých se požadovala aplikace těchto vakcín. Nicméně, bez ohledu na tuto skutečnost se nechalo očkovat statisíce občanů. Ne snad proto, že by jim bylo lhostejné, zda je vakcína kvalitní či ne, ale prostě proto, že neměli žádné poznatky či informace.

Druhá negativní skutečnost byla, že vakcíny neměli vrobcem udávanou účinnost, když tato se pohybovala od 72 do 93 %! Účinnost se měnila podle momentálně zjištěných výsledků. I to mělo vliv na rozhodování lidí, zda se nechat očkova či ne. Třetí faktor pro rozhodování lidí bylo zjištění, že ačkoliv vakcina měla potřebnou účinnost, byla však krátkodobá, tj., že imunita proti nákaze virem Covidu-19 se velmi rychle vytrácela a lidé byli nuceni, pro svou další ochranu před virem podstoupit druhé, potažmo i třetí očkování. Přesto se vir Covidu-19 dál šíří bez ohledu na to, zda je člověk očkován či dokonce proočkován 3 vakcinami.

Nu a snad poslední skutečnost, která je pro lidi rozhodujícím faktorem, proč se nenechávají očkovat je to, že přes nemalé úsilí řady zainteresovaných „odborníků“ na medicínu, zabývající se infekčními chorobami a dalšími nemocemi, přesvědčující občany o nutnosti, efektivnosti, účinnosti, ochraně a prevenci proti Covidu-19, nejsou natolik čestní a féroví, když odmítají říkat lidem pravdu, že očkování nechrání člověka před nákazou ani onemocněním Covidem-19 tedy, že i očkovaný člověk se může znovu nakazit, může být nositelem viru, aniž by o tom věděl, protože nemá žádné příznaky nemoci, ale může přitom jiného nakazit. Jinými slovy, lidé zůstávají neinformovaní, váhají, jsou nerozhodní, neumí si vybrat mezi tím, co jim říkají placení propagátoři pro podporu očkování, všichni ti, co chtějí dělat „tečku“ ač dělají otazníky a vykřičníky! To celé situaci rozhodně neprospívá.

Jsou však i upřímní lidé, lékaři, odborníci, specialisté, vědci, kteří jsou schopni vyjevit pravdu a všechny záludnosti, svědčí jejich názory stanoviska, které se týkají dané problematiky nemoci Covidu-19. Zde jsou některé z nich, aneb ony tzv. „slova do rvačky“ odborníků:

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D ,(vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF v Praze) "Společnost jsme šíleně vystrašili... Testujeme tisíce lidí denně, stojí to tři čtvrtě miliardy měsíčně a výsledkem je 71 pacientů v těžkém stavu, u nás je jich šest, mají spoustu rizikových faktorů, říkám tomu intenzivní obezitologie... Chřipka dokáže být destruktivnější než koronavirus".

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. ,(přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF v Nemocnici Na Bulovce): "Podle našich dosavadních epidemiologických údajů se koronavirus chová v podstatě stejně jako chřipka, dokonce možná mírněji“.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (přednosta kardiocentra IKEM): Na otázku, že někteří lidé promořování odmítají s tím, že po prodělání koronaviru protilátky nezůstanou dlouho v těle, takže by nám promořování nepomohlo, odpověděl: „To může říci jen nezasvěcený hlupák. Protilátky samozřejmě nezůstanou, když už člověk nemá infekci. Máme ale imunitu krátkodobou látkovou a buněčnou, která je dlouhodobá. Látková se objeví v okamžiku, kdy proděláváte infekci, nějakou dobu přetrvává, a pak vymizí. Proč by ji člověk dál produkoval, když mu nic není? T-lymfocyty už ale mají obtisknutou RNA viru či bakterie a když se znovu objeví, opět zprostředkují výrobu protilátek. Nechápu, proč tohle nikdo neřekne (?!)“



MUDr. Hana Roháčová, Ph.D (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Bulovky): "Obtíže pociťuje asi 10% nakažených. Úmrtnost je stále stejně nízká (max 1%, v reálu asi i méně). To má k nemoci, která údajně ohrožuje existenci lidstva, daleko...."

Prof. MUDr. Jan Žaloudík (lékař, senátor a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR): “Myslím ,že musíme odlišit zrno od plev. Zjistit kdo, jak, co a proč hlásá a nastavit si normální medicínská kritéria na to, proč testujeme pozitivitu u zdravých lidí?! Co testujeme? Přítomnost aktivního viru, neaktivního viru, kusu RNA? A všude stejně? PCR kvantitativně s hodnocením i nálože viru?

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., (ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz na Masarykově univerzitě v Brně): "Nechci to bagatelizovat, ale je vlastně jedno, jestli máme každý den pozitivně diagnostikovaných 200, 500, nebo 600 lidí. A to proto, že drtivá většina nyní nově diagnostikovaných jsou lidé, kteří nemají žádné příznaky nebo mají jen velmi lehký průběh nemoci. Vlastně se o nich dá říct, že nejsou nemocní."

Prof. MUDr. Tomáš Zima (rektor Karlovy univerzity v Praze): “Vadí mi neustálé koronavirové strašení... Hlavně nepanikařit a vrátit život do normálních kolejí. Vir tu zkrátka je a my se s ním musíme naučit žít. Veřejnost by se měla zklidnit, nikoli být vystavena strašení.... Určitě si řekněme, že přijdou onemocnění, jež budou mít stejné příznaky jako infekce SARS-CoV-2 nebo nemoc covid-19. Budete smrkat, kýchat, budete mít mírnou teplotu. To s podzimními měsíci prostě nastává a většinou se na tom také podílejí koronaviry, i když jiného typu. Vypukne panika?!“

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. (viroložka, vedoucí oddělení mikrobiologie národní ref. laboratoře pro arboviry): "Údaje o vyléčených jsou chybné, čísla nehrají.... Když je někdo vyléčený, tak předpokládáme, že byl také nemocný..... Většina pozitivně testovaných ale žádnou nemoc neměla. Pozitivní test navíc neznamená, že jste nakažený nebo infekční. Koronavirus se teď chová jako kterýkoliv jiný respirační virus....Očkovat bych se nenechala, nejsem přesvědčená o bezpečnosti vakcíny, je vyvíjena pod velkým tlakem.

MUDr. Radan Gocál, internista: Na společnost Pfizer byl učiněn, zda je schopna sdělit nežádoucí účinky. Ta odpověděla, že první studie budou dokončeny až v roce 2023. Znamená to, že vakcíny jsou stále schváleny jen v tz. nouzovém režimu, studie budou prý u Pfizeru a Moderny dokončeny na konci roku 2023. Je otázkou lékařské etiky lidem o nežádoucích účincích říct. Krátkodobé jsou už částečně známy z dat z Izraele či z Velké Británie a USA. Například v americkém systému VAERS, který shromažďuje data o negativních reakcích na vakcíny. Jenom ve VAERS bylo do konce července hlášeno asi 5000 závažných onemocnění nervové paralýzy, které jsou velice vážné, s nutností hospitalizace, některé končí i smrtí,“ uvedl doktor Gocál a dodal, že se jedná o oficiálně zjištěné a dohledatelné informace.

Realita je vystrašený a z části diskriminovný národ a co dál? Názor si udělejte každý sám. Všichni ostatní, kteří naléhají na nutnost se nechat očkovat, sledují jiné zájmy, než (pochybnou) efektivitu z očkování. Neboť všechno co činí, činí navzdory výše citovaným názorům a stanovisek lidí, o kterých nelze pochybovat že vědí, proč to říkají. Přesto se přístup a řešení ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem (Mgr. et Mgr., MHA, politik, právník, bývalý poradce, zpěvák a hudební skladatel atd., tedy všechno, jen ne vystudovaný MUDr.) nic nemění, krédo: očkovat, očkovat, očkovat, Udělejme Tečku sotva někoho spasí, nicméně navzdory všem negacím, které se praktikují platí, že zdraví máme jen jedno a proto dělejme tak, abychom si jej co nejvíce chránili.

