Jiří Halík: Realita se okecat nedá

Rusům jde o zachování bezpečí proti rozpínavosti západu. O uchování si nerostného bohatství na svém území a práva si o něm rozhodovat. Chrání se, jakoby se chránila každá jiná velmoc. Západ pochopil, že si nerozdělí nerostné bohatství Ruska. To jim Rusko nedovolí i za cenu další války. A tak se v USA a ve Velké Británii zrodil nápad, jak získat alespoň část nerostného bohatství Ukrajiny. A vydělat na tom.

Pod otřepanou frází strachu z Ruska a komunismu podplatili politiky zemí, kteří jsou ochotni za peníze a pocit moci udělat cokoliv. Vyvolali strach, vyprovokovali Rusko. Oni neměli co ztratit. Buďto Rusko nebude reagovat a oni postaví základy NATO na území Ukrajiny, v což sami nevěřili. Nebo se stane to, co se stalo. Válka USA - Rusko nyní do poslední Ukrajinky na území Ukrajiny. USA + zaprodaní užiteční idioti, až na výjimky, Evropy.

USA opět, jako vždy vydělají na válce, kterou rozdmýchaly, přiživovaly. A proč ne. Cílů USA je dosaženo.

Válka není na jejich území, nyní daleko za velkou louží.

Nulové materiální lidské ztráty, kromě pár přihlouplých, války chtivých civilistů USA.

Tentokrát natvrdo si řekli o nerostné bohatství.

Vyzkoušeli si svoji vojenskou techniku ve skutečném boji, se soupeřem, který se jim může rovnat. Ne s pastevci koz v Aghánistánu.

Tuto praktickou laboratoř jim Ukrajinci ztrátou území a statisíci mrtvými a uprchlíky a Evropa zaplatí.

Evropa je zmatená, rozvrácená. Užiteční idioti najednou nemají noty, jak zpívat.

Ukrajina = nový Klondajk - nikdo jim nebude ztěžovat práci ekologickými žvásty a sabotážemi. Mohou legálně rabovat.

USA a Rusko se dohodnou.

Nerostné bohatství Ukrajiny už není nerostným bohatstvím Ukrajiny. Na dobytých územích už patří Rusku, i když to má dostatek svého, ale není to pro ruskou ekonomiku na škodu.

USA získaly nerosty, které potřebují pro obchodní válku s Čínou.

Vědí, že velmoci se dají zničit v dnešní době jen jadernou válkou. A to by byl konec pro všechny strany konfliktu i jejich přisluhovače. O přisluhovače jim nejde, ti se za peníze a pocit moci dají koupit vždy. Ale došlo by ke zničení i velmocí a to nemá ani jedna v plánu. Stále platí, jako u stvoření světa: "Milujte se, množte se - perte se a žerte se."

A výsledek války?

Vítěz je Rusko, ať se to někomu líbí, nebo ne.

USA dosáhly na jeden ze svých plánů této války. Vydělaly na ní.

Evropa se potápí ve zmatku. Neschopní, všeho schopní její politici, a zejména EK jsou bezradní. USA Evropu vycucaly a už ji nepotřebují. Evropa nemá v dnešní době válečné techniky, kromě území na základny pro rychlost zásahu, a to jen některé, co nabídnout.

Evropa se bude dlouho vzpamatovávat. S kým má USA vlastně jednat? Evropa není stát ani federace. Nemá společný jazyk, jedny hranice, jednu armádu. A nikdy mít nebude, pokud to nebude dělat formou Římanů a dočasným porobením si národů. Ale ani to nejde. Římané byli jeden národ s jedním jazykem. Evropa je směsice jazyků a kultur.

Zrušme EU a nikým nevolenou EK politiků 6. kategorie, které ze svých zemí vykopli do Evropy pro neschopnost. Vraťme se k EHS, nebo se snažme obchodně zařadit do spolku BRICS+. Pokud o nás budou stát...