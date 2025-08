Pavel Foltán: CZ „právo“ a dvojí metr „čekland jardu“?

Už se tu hustě schyluje k průtrži mračen těch příslovečně posledních kapek, než ten pohár (nikoli donekonečna bezmezné) trpělivosti občanů, voličů a daňových poplatníků i tady už definitivně, nenávratně a nezvratně přeteče. No a pak se asi začnou dít věci.

Je to jen pár dní, co henten oný mééédyjální mejnstrým sborem unisono velmi hlásně vytroubil, že tuzemská policie uzavřela vyšetřování a předala státnímu zastupitelství spis (ve věci dvou billboardů) za účelem obvinění poslance Tomia Okamury a jeho SPD z kriminální činnosti. Kdo tu situaci zná, včetně geneze, okolností, souvislostí a vývoje, a kdo má elementárně funkční právní vědomí, ten jistě čeká na to, až oba ty zmíněné subjekty (čili SPD i Okamura) zveřejní závěr policejního spisu v té věci, ale zejména i text a zdůvodnění státního zástupce, jestliže ten pak na základě toho spisu PČR ty dva obviněné subjekty obžaluje. Proč? Inu, tak např. i proto, že právě tahleta kriminalizovaná mediálně předvolební kampaň už na první pohled stojí na fakticky i právně velice hliněných nohou, což (pak asi jasně) vyplyne i z obou těch zdůvodnění (resp. „zdůvodnění“ sic!) obou těch obvinění obou dotčených osob ze strany státního zástupce, co už to má na stole. A to zdůvodnění (resp. „zdůvodnění“) bude právě zde hrát velmi podstatnou roli (pro všechny zúčastněné subjekty ze všech stran a funkcí).

Právě to zdůvodnění obou těch obvinění, resp. obžalování obou dotčených subjektů bude právě teď a tady (krátce = dva měsíce před termínem sněmovních voleb – sic!) velmi zajímavé pro celý národ, takže zveřejnění toho policejního a státně zástupního zdůvodnění právě teď a právě tady bude nutně a jasně i v pozici veřejného zájmu. A to je i zde velice podstatný a preferenční prvek = veřejný zájem i zde má prioritu. No a zájem na veřejném zájmu tady (po právu, ale ani jinak) naší veřejnosti nikdy nikdo nesmí upřít. Tedy beztrestně nesmí upřít (aby bylo jasno). Veřejný zájem je prioritní priorita.

Psali jsme: Pavel Foltán: Ústavní soud – třetí komora parlamentu? Pavel Foltán: Jááá su malýýý myslivéééčééék Pavel Foltán: Mámo, táto, v komoře je myš 2? Pavel Foltán: ČT a koalice neví, že šikana je trestná?

A kdo má kvalitní právní vzdělání a dostatek zkušeností z dlouholeté praxe, ten by i zde nemohl vyloučit – a spíš by mohl předpokládat – i to, že ti policisté, co tu kauzu vyšetřovali, ale potažmo i ten státní zástupce, jemuž to předali ke vznesení obvinění, by (jaxe lidově říká) mohli „tančit dupáka na velmi tenkém ledě“ jak z hlediska té své vlastní odborné a profesní cti, tak i z hlediska rizika možné diskreditace zbytků dobré pověsti celé Policie ČR i celé soustavy státních zastupitelství – a poté půjde o totéž i v justici (a také jim by mohlo jít o hodně – a možná i o to jejich „všechno“, až se karta obrátí – a ona se už brzy obrátí – tedy ona už se obrátila, ale „zatím se o tom ještě jako neví“ – tedy ono už se o tom ví, ale zatím ještě jakože ne „oficiálně a veřejně“). V řeči lidu se tomu někdy říká „naběhnout si na vlastní vidle“. A tak všelijak podobně.

Inu, možná ještě by si to někde někdo třeba mohl malovat, že být státním zástupcem je terno – ještě i teď a ještě i tady. Inu, ještě možná. Kdo ví? Nicméně… no, uvidíme asi brzy i to, kdo z „Vašků“ půjde s „pány“ na led, kdo z pánů spadne, a kdo „si za ně nohu zláme“. Was heisst tento stát?!? Takže „koho co“ zastupují ti státní zástupci?!?

POZOR, vážení občané – komu z vás to ještě neřekli, tak vězte, že soustava státních zastupitelství není justice, ale je to exekutivní státní složka, přičemž i ta (stejně, jako i ostatní OČTŘ = orgány činné v trestním řízení, ergo i policie a justice = soudy) žije z vašich daní a má čistě a bezvýhradně vždy a všude bez debat, a to bez výjimek sloužit občanům České republiky, jejímu lidu a veřejnosti – tedy nám všem. A to platí zcela bezezbytku jasně a přesně i na vládu a ministerstva, včetně jejich vedení = zde tedy především na ministerstvo spravedlnosti. Takže ani právě na to nezapomínejte, a vždycky se (vůči státu) podle toho tak chovejte. Důsledně, věcně a sebevědomě – nota bene, když jste v právu a konec konců i tohle (jako i všechno to ostatní v tomhle státě) tak jako tak právě i vy platíte z těch svých těžce vydělaných a tvrdě zdaněných peněz. Vy jste totiž ti daňoví poplatníci = ti zaměstnavatelé těch ministrů, těch politiků a poslanců a senátorů, a všech těch úředníků (včetně té justice, té policie, a soustavy státního zastupitelství = orgánů činných v trestním řízení). A jakožto i zde sui genesis jejich zaměstnavatelé musíte s tzv. péčí řádného hospodáře uplatňovat svůj výkon té své po právu nutné a neopomenutelné kontrolní činnosti. A kdo by vám v tom chtěl zabránit (či jinak rušit vaše kruhy), ten vám vadí a tím vadí i veřejnému zájmu. A tak – řečeno s názvem jednoho proslulého amerického románu – vyhoďte ho z kola ven.

A hlavně ani ten dvojí metr už nesmíte připustit. Nikdy a nikde. V žádném případě. A tedy i včetně téhle vzorové předvolební akce. Volejte k přímé konkrétní odpovědnosti stát a jeho orgány, funkcionáře, úředníky & spol. Už nic jiného na ně totiž nefunguje.

Tolik zatím (jaxi jen tak úvodem) z vox populi.