Zdeněk Jemelík: Ministryně Otloukánek

Mohl bych jí proto škodolibě přát pád do pasti, který si přivodila přijetím úřadu ministryně spravedlnosti v končící Fialově vládě. Ale vadí mi způsob, jakým s ní nakládá opozice a bulvár, jenž útočí až na její osobní důstojnost. Dávají tím totiž najevo, že jim vůbec nezáleží na úrovni právního prostředí státu, ale útoky na ni pouze ohlupují voliče za účelem získání jejich hlasů.

Úlet mého oblíbence, bývalého ministra Pavla Blažka, vyvolal záchvat „bitcoinové“ hysterie na obou stranách politické bariéry. Jediný, kdo mu nepodlehl, je sám Pavel Blažek, jenž s pokerovou tváří občas vysvětluje novinářům, že se vlastně nic špatného nestalo.

Paní ministryně zpočátku hysterii sdílela a uplatnila různá nadbytečná opatření k oslabení vlivu bitcoinového skandálu na veřejné mínění, na podlamování důvěry občanů ve stát. Možná podlehla i vlivu politického vedení ODS. Ale je zřejmé, že vystřízlivěla a zbytečná opatření odbourává. Čelí přitom nepřímým důsledkům přijetí bitcoinového daru, o nichž před vyslovením souhlasu s převzetím úřadu nemohla vědět. Pavla Blažka a jeho pomocníky konečně přenechala výsadní „péči“ NCOZ, což je jediné možné účelné jednání a v tomto ohledu po ní nelze žádat nic více.

Naproti tomu opozice stále setrvává v hysterickém přístupu k Blažkovu úletu a obviňuje ji, že do úřadu nastoupila speciálně proto, aby zahladila jeho působení na veřejné mínění. Takový přístup je ale skutečně hysterický, protože Blažkův úlet nemá s politikou nic společného. Není třeba usilovat o jeho utajení. Je to prosté selhání jednotlivce, s kterým jeho mateřská ODS nemá nic společného a nezbývá, než aby jej nestranně prověřily orgány činné v trestním řízení.

Prvotním úkolem Petra Fialy po Blažkově resignaci bylo obsadit opuštěný úřad ministra spravedlnosti, tedy zajistit chod ministerstva. Vím cosi o starostech, které měl Andrej Babiš, když ho do podobné situace dostal náhlou (nekriminální) resignací Jan Kněžínek. Z nouze se nakonec musel spokojit s Marií Benešovou, kdysi právem odvolanou z funkce nejvyšší státní zástupkyně. Úřad ministra spravedlnosti totiž není „džob snů“, po němž by toužily davy zdatných zájemců. Předseda vlády by měl mít široký výběr z většího počtu zájemců, kteří něco umí a navíc jsou ochotní nevděčnou práci přijmout. Jeho volba mohla dopadnout podstatně hůře. Eva Decroix nemá zkušenost z řízení jiného velkého úřadu, ale má přiměřené vzdělání a inteligentním vystupováním na veřejnosti a zálibou v modré barvě působí konejšivě. Určitě ministerstvo převede přes krizovou situaci do lepších časů.

Soustředění na „okopávání kotníků“ ministryně odvedlo pozornost opozice, ale i vládní koalice od osudu původce zla, Tomáše Jiříkovského. Je zřejmé, že zapřením znalosti přístupových hesel k notebookům oklamal soud. Je podezření, že nakládá s výnosy z trestné činnosti. Přesto mu nikdo nebránil, aby prodal část bitcoinů, jež mu zbyly po zaplacení daru ministerstvu spravedlnosti a aby pak dokonce vycestoval do Asie, kde mohl „ulít“ své bohatství do nějaké tamní banky (netvrdím, že se tak stalo, ale někdo by to měl prověřit). Policie mu v ničem z toho nezabránila. Politickou odpovědnost za její netečnost nese vlivný ministr vnitra Vít Rakušan. Jemu ale opozice „kotníky neokopává“.

Opoziční politici pod vlivem „bitcoinové hysterie“ ztratili schopnost „periferního vidění“ a soustřeďují se pouze na úlohu Evy Decroix v „bitcoinovém“ skandálu. Nejen, že zapomněli na Tomáše Jiříkovského, ale zatím nikdo z nich nereagoval na rozhodnutí GIBS a státního zastupitelství zajistit beztrestnost organizované zločinecké skupině, která se dopustila brutálního vydírání zlínských podnikatelů bratrů Lebánkových. Nelze od nich přece žádat, aby se vžili do hrůzy, kterou prožívali vydíraní, ležíce svázaní a oslepení na postelích a naslouchající rozhovorům jejich hlídačů, aby pak pro záchranu svých životů podepsali listiny neznámého obsahu a přivodili si tak škodu ve výši 120 milionů Kč. K nepravostem státních orgánů došlo v době, kdy za činnost GIBS politicky odpovídal Petr Fiala jako nadřízený ředitele GIBS a Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti, v obou případech představitelé ODS. Oba jsem chtěl varovat, ale neumožnili mi to. Ale opozice je nenapadá, ač došlo k velkolepému zpochybnění povahy České republiky jako právního státu.

Selhání Pavla Blažka již nelze napravit. Ministerstvo spravedlnosti bude muset zaplatit náklady, jež mu v důsledku přijetí daru vznikly. Policie jistě nestranně prověří odpovědnost Pavla Blažka a jeho souputníků za přijetí pochybného daru. Ctím presumpci neviny a Pavel Blažek patří k mým oblíbencům mezi ministry spravedlnosti, s nimiž jsem měl co do činění. Nebude mi vadit, vyvázne-li se zdravou kůží, i když to nepředpokládám. Možná ještě dojde na prověření jednání Tomáše Jiříkovského, jenž se údajně nachází ve zkušební době z podmíněného propuštění z výkonu trestu. Ale stále ještě zbývá trocha času na zjednání spravedlnosti pro pachatele brutálního násilí, spáchaného na bratrech Lebánkových. To je výzva pro předsedu vlády Petra Fialu jako nadřízeného ředitele GIBS a pro ministryni spravedlnosti Evu Decroix jako nadřízenou nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Vyzval jsem také městskou státní zástupkyni v Praze Danielu Smetanovou, aby nechala prověřit, zda někteří z činitelů, kteří se postavili s přehnanou vstřícností k výše zmíněné organizované zločinecké skupině, se nedopustili kárného provinění nebo dokonce trestného jednání.