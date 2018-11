Jiří Mikeš: Tak nám odrovnali Nohavicu!

Tak nám odrovnali Nohavicu! Média a různí Rejžkové nám namlouvají, že s tímhle našim bardem je definitivně zameteno. Skončil a ani pes si prý od něj kůrku nevezme! Natož aby někdo chodil na jeho nadcházející koncerty!

Masová a zprivatizovaná česká média to zařídí. A taky pár zpěváků v čele s Huťkou. V minulém století by se jim to pravděpodobně povedlo. Dnes jsou vedle, jak ta jedle. Nejefektivnější komunikací je totiž šeptanda. Co si lidé mezi sebou řeknou. A ti lidé, jsou jich miliony, mají dnes k dispozici sociální sítě, počítače,mobily a kdo ví co ještě. Mediální monopol nadřazených intelektuálů definitivně padl .

K jejich vyřazení z provozu stačilo tak málo. Noviny a časopisy si jeden nekoupí,televizi a radio vypneme jedním prstem.A tak ten kolotoč pomluv a závisti Nohavicovi jen bezplatně zaplní sály a stadiony. Dobře mu tak, ten metál si zaslouží!

Jiří Mikeš

autor: jih