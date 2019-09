Jiří Paroubek: A na Bakalu se zapomnělo?

Pokud pan předseda chce řešit odpovědnost politiků, měl by se ovšem podívat také na ty politiky, kteří udělali všechno pro to, aby stát ztratil v OKD svůj majoritní podíl. A to by znamenalo jít až k odpovědnosti vlád a úředníků v letech 1996 – 1997. A možná se přitom podívat také na odpovědnost některých komunálních politiků za nesmyslné prodeje akcií OKD nastrčeným osobám, které je skupovali pro firmu Appian Group. Firma AG tak postupně nabyla ve společnosti OKD majoritu a po koupi minoritního majetkového podílu státu v roce 2004 pak vlastnila společnost celou. A celou společnost OKD pak prodala po dvou měsících Bakalově firmě RPG.

Nepochybuji o tom, že Sobotka na straně státu a jeho kámoš a osobní přítel Mgr. Radek Pokorný, na straně kupujícího, tedy na straně Bakaly, odvedli dobrou práci. Připravili společně smluvní dokumentaci, ve které zřejmě nejsou dostatečně vymahatelným způsobem zakotveny mechanismy umožňující prodej více než 43 tis. hornických bytů OKD jejich nájemníkům za rozumnou cenu. A že to byla podivná náhoda a že tato náhoda měla za následek výnos desítek miliard korun pro Bakalu, který prodával byty jejich současnému vlastníkovi za cenu, která byla podstatně vyšší v jednom "balíku ", nežli kdyby se z bytů OKD prodalo předtím třeba 10 tisíc jejich nájemníkům. Nájemníci teď mimochodem platí v těchto bytech tržní nájemné. Prostě Bakala si uměl věci zařídit.

V komisi jsem informoval, že podle doložitelných a veřejně dostupných informací Bakala v roce 2010 věnoval na kampaně stran budoucí pravicové vládní koalice (ODS, TOP 09 a Věci veřejné) v souhrnu částku 28 mil. Kč. Koupil si tak vlastně pasivitu těchto stran v době, kdy ve vládě po roce 2010 jejich zástupci měli požadovat dodržení Bakalova veřejného příslibu, rozprodat byty zájemcům z řad nájemníků za velmi rozumné ceny.

Vypadá to, že Černohorský prostě sáhnout na Bakalu nemá odvahu. Zatím konstatuje nějaké údajné trapné chyby v zadání odborných posudků, místo, aby šel k podstatě věci. Vyhýbá se otázce, zda podle jeho názoru došlo ke korupci politiků, a v tom by Sobotka určitě nebyl sám. A někdo to také přece musel platit? Vždyť jak hodnotit koupi mlčení tří pravicových stran před volbami v roce 2010? Prostě vypadá to, jako kdyby pana předsedu komise Černohorského z neúplatné pirátské strany, někdo „uklidnil“. Věřím, že tomu tak není a že předseda Černohorský sebere občanskou odvahu a vykoná svou povinnost i vůči Bakalovi.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV