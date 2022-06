Jiří Paroubek: Arogance vládních stran a rány osudu pro STAN

Vlastně spíše než o aroganci vlády, bych měl vážně hovořit o jejích autoritářských, ba totalitních tendencích. Co mám na mysli? V tomto týdnu vládní koalice schválila ve sněmovně veřejným hlasováním pět svých nominantů do Rady České televize. Je to jasné. Vláda chce v zásadě potvrdit současný provládní kurz vedení České televize, a to za každou cenu. Česká televize je k vládě P. Fialy zatím nekritická, vlastně vyvíjí jen velmi bezzubou kritiku.

Ještě nebylo zaznamenáno, alespoň pokud já si pamatuji, v životě českého parlamentu veřejné hlasování o členech Rady České televize. Vláda prostě chtěla mít úplnou jistotu. Dosavadní volby dopadaly v tajném hlasování tak jako vždy v předchozích sněmovnách, za předchozích vlád. Poslanci volili v zásadě sami za sebe. S minimální stranickou kázní. To ovšem pravostředová vláda nemíní tolerovat. Budeš poslouchat a žádnou hru na demokracii tady nebudeme předvádět! Prošlo to nicméně vcelku bez zájmu veřejnosti, ale je to politicky velmi závažná věc. Vláda si tak pojistila naprostou loajalitu, můžeme říci servilnost České televize vůči vládní koalici.

Vláda chce zkrátit volby na jediný den

V návrhu již ministerstvo vnitra má zpracovaný nový zákon o volbách do poslanecké sněmovny, jenž zakotvuje – na rozdíl od současných dvoudenních voleb do sněmovny – jednodenní volby. K volbám by tak šli voliči jen v pátek, a to od sedmi hodin ráno do devíti hodin večer. Přičemž navržený zákon umožní volit i v předstihu. Lidé by se ale v předstihu museli osobně dostavit na příslušný obecní úřad, který by k tomu měl vyčlenit dvě až pět hodin ve středu ve volebním týdnu.

Vnitro ve své Důvodové zprávě odkazuje na skutečnost, která má být podpůrným argumentem pro hlasování v jednom dni, že v dosavadním systému hlasování urny zůstávají v noci z pátku na sobotu ve volebních místnostech (samozřejmě zapečetěné za přítomnosti všech členů volební komise). A nejsou prý pod tak bedlivým dozorem jako přes den. To je jistě možný argument, ale pokud bude část voličů hlasovat už dva dny před volbami, bude možnost zmanipulovat volby dokonce ve dvou celých dnech a nejen v jedné noci. O tom, že by se manipulovalo v posledních třiceti dvou letech s hlasy v urnách zapečetěných ve volebních místnostech, nejsou přitom žádné důkazy.

Nemůžu se zbavit dojmu, že koalici jde o to, aby vyřadila z účasti na hlasování část námezdně pracujících, kteří prostě v jednom dni nemusejí mít vůbec čas z důvodu svého zaměstnání, jít k volbám. Budou třeba vzdáleni od místa svého bydliště anebo jsou ve směnném provozu. Anebo prostě budou mít nějaký osobní problém, který jim neumožní v jednom dni jít k volbám.

Navrhovaný zákon, kromě toho zakotvuje elektronizaci voleb. Vláda má do budoucna také zájem prosadit možnost korespondenční volby, což ovšem bude de facto znamenat závažné porušení principu tajné volby. Viděli jsme v posledních letech úskalí korespondenčního hlasování např. v Rakousku při prezidentské volbě a při poslední prezidentské volbě ve Spojených státech. Ale vládní koalici je to vcelku fuk. Jí jde jen o volební výsledek. Jde o to, posílit počty těch, kdo budou hlasovat z ciziny, protože ti vesměs hlasují pro pravostředové strany. A ztížit možnosti hlasování pro zaměstnance, kteří se v jednom volebním dnu vůbec nemusí dostat k tomu, aby uskutečnili volbu.

Vláda se po zahájení vojenského útoku Ruska na Ukrajinu neštítila toho, aby přes jakousi k tomu ochotnou agenturu vyřadila ze hry osm tzv. proruských, já bych spíš řekl opozičních, serverů. Přiznám se, že většinu těch serverů jsem ani neznal, ale bylo to výrazné porušení principu svobody slova. A jestli si to vláda ještě pojistila tím, že ochotné agentury pro výzkum veřejného mínění ji potvrdili, že s tím vlastně lidé souhlasí, že de facto chtějí, aby za ně někdo s větším rozumem rozhodoval, co je vlastně pro ně závadné ke čtení, tak je to smutné.

Upřímně, kdybych býval věděl, jak to dopadne se svobodou slova po třiceti dvou letech vývoje české společnosti od sametové revoluce, asi bych tak ochotně necinkal klíči na Václavském náměstí v listopadu 1989. Ale to asi nejsem sám. Okřikování lidí s jiným názorem s urážkami do ruských trollů a švábů či putinovců dosáhlo za této vlády vrcholu a nutí lidi (samozřejmě také novináře) k velké autocenzuře.

Neschopná vláda

Přes své autoritářské tendence a přesto, že vláda používá a vlastně zneužívá institut nouzového stavu - ii perpetuum (donekonečna) -, nehodlá využít možnosti zrychleného projednání novel zákonů o spotřební dani či o DPH tak, aby došlo ke snížení sazby těchto daní nebo k jejich přechodnému pozastavení u plynu, elektřiny, tepla, vybraných druhů potravin. Pokud jde o pohonné hmoty, vláda přišla se směšnou slevou 1,50 Kč na jeden litr, kterou ale zkonzumovaly firmy zabývající se distribucí pohonných hmot ke konečnému spotřebiteli.

Inflaci vláda naprosto nezvládá a očekává, že po její kulminaci na začátku léta, dojde k jejímu postupnému opadání v důsledku toho, že už se velmi dynamicky začala inflace zvyšovat v posledních měsících minulého roku. Takže pak už ty meziroční nárůsty spotřebitelských cen, tedy inflace, nebudou tak vysoké. Ale to nemusí vůbec platit, protože ceny energetických komodit, pšenice, rýže a průmyslových kovů téměř kontinuálně rostou. Takže mohou růst i ceny nejrůznějších výrobků na běžném trhu.

STAN: strana šibalů

Předseda Rakušan v čele strany STAN, která je druhou nejdůležitější vládní stranou, vlastně ve vedení této strany téměř osiřel. Postupně jej opustili V. Michalík se svými problémy s daňovými ráji (opustil jej vlastně teď i fyzicky), dále první místopředseda STAN a šéf poslaneckého klubu, Farský, skončil ve sněmovně poté, co se přišlo na to, že si chtěl udělat bene a odjet si za peníze amerických hostitelů na univerzitu do USA dělat „odbornou“ práci, ve které by objevoval prach na cestě. Přišlo se tedy záhy na to, že poslanec Farský, první místopředseda STAN kašle zvysoka na voliče a chce si jen udělat pěkně placený výlet do USA.

V březnu se zase přišlo na to, že si další místopředseda hnutí, europoslanec Polčák, vyúčtoval nemalou provizi za své právní služby, které údajně vedly k tomu, že Vrbětice získali přes 310 mil. korun finančních náhrad. Ano, byl to místopředseda téže strany, která tak ráda již dlouho před volbami do sněmovny mluvila o konfliktu zájmů, ve kterém se nalézá A. Babiš.

Teď odvedli z pražského Magistrátu pro manipulace týkající se obřích zakázek v Dopravním podniku, šibala, ještě před pár desítkami hodin náměstka primátora za STAN Petra Hlubučka. S ním obdrželo obvinění dalších, zřejmě třináct či čtrnáct, lidí. Některá média naznačují, že policie také koumá vztahy mezi Hlubučkem jako případnou spojkou mezi zločineckou skupinou, kterou zřejmě řídil lobbista navázaný na STAN Rédl, na dalšího místopředsedu hnutí a ministra školství Gazdíka. Ten ovšem dělá já nic, já muzikant...Jak dlouho mu to vydrží?

