Jiří Paroubek: Bakalova televize útočí na Zemana

Primátor Prahy zcela nepochopitelně trval na vynětí jednoho jediného ustanovení z partnerské smlouvy, které je pouhopouhým konstatováním základního výchozího principu zahraniční politiky ČR a EU a sice toho, že se ve vzájemných vztazích vychází ze zásady jediné Číny. Tedy žádný Tibet, žádný Tchajwan...

Bakalova DVTV si pozvala na podporu Hřiba a spol. známého sinožrouta, bývalého zcela tendenčního zpravodaje ČT v Pekingu Tomáše Etzlera, který se pustil do prezidenta republiky. Ten, aby zahladil nepříjemný odér tohoto protičínského gesta pražských radních, napsal do Číny dopis, ve kterém uvádí věc na pravou míru. Vyjadřuje nesouhlas s dopisem pražských radních a konstatuje, že ČR nadále vychází ve svém vztahu k Číně z principu jediné Číny. Tím celou záležitost pochybného protičínského gesta pražských radních uzavřel a je to jen dobře.

Samozřejmě, že pokud by Číňané shledali, že se jedná o změnu přístupu české politické reprezentace k Číně, mohli by dospět k závěru, že například není potřeba, aby do Prahy směřovalo z Číny tolik leteckých linek, jako je tomu v současnosti (tři). Když se o tyto linky ucházejí jiná středoevropská města. Například Budapešť, ale i některá německá města. Do ČR v tomto roce, a to zejména do Prahy, přicestuje kolem 700 tisíc Číňanů. Čínští turisté podle statistik Czech Tourismu patří k nejlépe utrácejících turistům, kteří k nám jezdí a to nejen v hotelích a restauracích, ale také v obchodě a ve službách. Je dobře, že v pátek v minulém týdnu na celou věc upozornila také ministryně pro místní rozvoj Dostálová.

Lidem jako je Etzler prostě chybí soudnost. Zeman "to" vyřešil dobře...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

