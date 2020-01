Jiří Paroubek: Blíží se pandemie anebo kšeft pro farmaceutické firmy?

Vzpomínám si, jak někdy na podzim roku 2005(?), kdy měla řádit i u nás ptačí chřipka, jsem jako tehdejší premiér dostal echo, že někde v jižních Čechách je zdroj její nákazy. Zatelefonoval jsem tehdejšímu ministru zemědělství a požádal jej, aby se obrátil nejspíše na armádu, aby pomohla s vysbíráním a asanací mrtvých ptáků v blízkém okolí zdroje nákazy. Asi za hodinu mně ministr zemědělství volal zpět, že armády netřeba, neboť chcíplé ptáčky vysbíraly v okolí onoho údajného zdroje již dříve školní děti. Byla to vlastní iniciativa některé z okolních škol. Pochopitelně nikomu se nic nestalo, nikdo onemocněl.

V nastalé poněkud hysterické situaci ovšem vláda pod tlakem médií zakupovala za velké peníze vakcíny na ochranu občanů proti údajně hrozící pandemii. No, že většina z těchto vakcín nenašla použití, je zřejmé. Prostě farmaceutické firmy, které disponují ohromnými prostředky na marketing, dokážou prakticky vše. Věděl jsem, že pokud by vláda, tak jak to radili někteří střízliví lékaři (Mudr. Rath), odmítla nákup vakcín, byla by velmi zranitelná zejména, pokud by, nedej bože, jeden pacient, na něco co by připomínalo ptačí chřipku, zemřel. Pak už by mně v karikaturách v denním tisku zobrazovali jako někoho, komu kape krev z rukou. A volební preference mé strany by se zřítily k zemi. V té době se kromě toho preference ČSSD už nadějně navyšovaly. Z jarních 10% už to bylo přes 20%. Takže vláda šla pochopitelně obezřetnou cestou a v české politice nebyl tehdy nikdo, kdo by to chtěl udělat jinak. Tedy nenakoupit vakcínu.

Poté se světem přehnala prasečí chřipka, ebola.... Mrtvých bylo celosvětově méně, nežli kolik obětí si vyžádají každým rokem chřipková onemocnění v Česku.

Nyní asijské burzy reagují velmi citlivě na informace z čínského Wu-chanu, že se tam objevilo centrum nákazy nového typu koronaviru. Nevím sice, co to je, ale je to prý málo prozkoumané a trpí tím v tomto čínském městě již na pět set lidí. Tedy dodejme, že z jedenácti milionů obyvatel Wu-chanu. To, jestli koronavir půjde cestou například dýmějového moru, který dokázal vyhubit při některých pandemiích ve středověku až třetinu populace některých evropských zemí anebo půjde cestou zmíněné ptačí chřipky, která byla spíše marketingovou bublinou farmaceutických firem, to uvidíme. V každém případě se už koronavir prý objevil v Jižní Koreji, v Japonsku, na Tchaj-wanu, ale také ve Spojených státech, v Hongkongu a Macau.

Čínské úřady se rozhodly uzavřít město Wu-chan a tedy nepouštět lidi ani ven, ani dovnitř města. Virus se prý šíří a přenáší z nakažených zvířat. A prý tím zdrojem může být trh ve Wu-chanu, kde se prodávaly různé živočišné a masné produkty, ale také třeba ryby a plody moře. V každém případě už se objevují předpovědi, že vyšší výskyt koronaviru bude znamenat pokles cen ropy a cen akcií ropných společností a může znamenat na druhé straně růst cen akcií farmaceutických firem. Uvidíme, jakou cestou se koronavir vydá. Doufejme, v zájmu lidstva, že to bude cestou oné zmíněné ptačí chřipky. Zkrátka, že žádným velkým nebezpečím pro lidstvo koronavir nebude. V každém případě mají média o čem psát a mluvit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

