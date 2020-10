Jiří Paroubek: Exprezident Klaus doporučuje Trumpův postup

reklama

Chápu, že se pan prezident nudí. Chápu, že by chtěl být užitečný, ale vystupovat v jedné z nejkritičtějších chvil moderních českých dějin proti opatřením, vyhlášených vládou ke zmírnění průběhu koronavirové krize, nepovažuji za rozumné. K čemu jsou osobní svobody, o nichž V. Klaus fantazíruje, když pacient zemře. Anebo má takové následky z nemoci, že další život je pro něj i pro jeho nejbližší okolí utrpením a pro celý zdravotní systém nebývalou zátěži. V. Klaus se zařadil na stranu těch, kteří kašlou na doporučení vědců a jiných odborníků, na statistiky, na matematické modely, což je u něj bohužel už po několik let základní metoda práce. Prý jde o to, podle V. Klause, nepodléhat strachu a nenechat si vzít nezávislost. V čem je člověk, pokud není multimilionář, v kapitalistické společnosti vlastně nezávislý? To přeci nemůže V. Klaus myslet vážně. On má finanční prostředky, společenskou prestiž a také kontakty ve zdravotnictví, aby si zařídil superkvalitní léčbu v případě jakéhokoliv onemocnění (včetně COVID-19), kterou běžný občan nemá. Jak má běžný občan být statečný čelem k zákeřné pandemii, když neví, jestli za čtrnáct dní ještě bude dost nemocničních lůžek pro nejtěžší případy s nemocí COVID-19. Cynicky vzato, a nerad to takto píši: kdyby každý týden nezemřelo zhruba až tisíc pacientů na komplikace spojené s koronavirem, už v tomto týdnu by byly kapacity českých zdravotních zařízení přehlcené. A došlo by tedy k jejich kolapsu. Je to strašné, ale je to bohužel tak.

V. Klaus tak patří ke věrozvěstům, kteří svými pitomými „doporučeními“ (a jednalo se často o vynikající lékaře z jiných oborů), zlehčovali průběh pandemie roušky i nemoc jako takovou. A mají tedy spoluzodpovědnost za současný vývoj. Bohužel také premiér Babiš se předstihoval s představiteli opozice v ignorování požadavků epidemiologů a virologů na přitvrzení opatření proti koronaviru. Vzpomeňme si, že ještě v srpnu např. předseda ODS Fiala zlehčoval používání roušek. A že začátkem července proběhla de facto pod patronací pražské radnice velkolepá slavnost na Karlově mostě pod heslem „V Praze je blaze“. Při ní byl u velkého prostřeného stolu po celém Karlově mostě, prohýbajícího se pod jídlem, doneseným debužírujicími účastníky, slavnostně vyhlášen konec pandemie v Praze…

Václav Klaus mluví při pandémii o tom, že se nemají omezovat Ústavou dané občanské svobody. A dále, že je přitom likvidována česká ekonomika. Že prý jsou rozvraceny finance státu a jsou vytvářeny dluhy, které budou zatěžovat naše potomky dlouhá desetiletí. To má pan prezident v zásadě pravdu, ale možná, že by mohl přijít s jiným rozumným alternativním řešením.

Řešením ale není, že se bude koronavirus ignorovat, nechá se věcem volný průběh. Lidé pak budou umírat po desetitisících.

Zdraví lidé pak nutně podlehnou panice a uzavřou se ve svých domovech. A pak stejně k rozvratu ekonomiky dojde. Protože společnost by v takovém případě zcela ovládnul strach. Zkrátka, opatření vlády nemají alternativu v jejich zlehčování anebo změkčování. Mají alternativu jen v jejich zpřísňování a dalšímu přitvrzování tak, jak k tomu došlo např. v Izraeli anebo předtím ve velkém v Číně.

Ještě bych vládě doporučil, aby epidemiologové, virologové, případně další vědci, vlastně lidé soustředění v příslušné vládní epidemiologické komisi, posoudili, zda je rozumné přistupovat ideologicky a politicky předpojatě k jedné ruské vakcíně proti koronaviru (kromě Ruska se používá již i v Indii) a čtyřem čínským vakcínám, jejichž výzkum a praktická aplikace jsou již v chodu. Tím samozřejmě neříkám, že bychom neměli přijímat jakoukoliv jinou pomoc odjinud, pokud ovšem bude...

Otevřeně řečeno, dokud nebude k dispozici účinná vakcína, budou se vlny pandemie vracet tak, jako vlny odlivu a přílivu v moři.

Řeči o osobních svobodách, o Ústavě, o zadlužení příštích generací jsou sice krásné, ale teď by se jich lidé, jako jsou bývalí prezidenti či premiéři, tedy osoby s určitým vlivem na veřejnost, měli alespoň na pár týdnů zcela vzdát.

Jiří Paroubek

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Nejen korona. Koalici prý štěpí i daně. A opozice se přidává k ČSSD Reprodukční číslo kleslo. Hamáček krotí optimismus slovy o parníku Babiš zase žehlil průšvih. Létajícího Faltýnka. Výtahy se zavírat nebudou Václav Klaus: Nenechme zvítězit strach nad našimi životy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.