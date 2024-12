Jiří Paroubek: Jak nás ždíme furie

Realita ukazuje, že české politické nebe ovládly spíš starořecké furie – bohyně pomsty a kletby. Paní Černochová, Pekarová nebo nesmrtelná teta Němcová se předhánějí v tom, která bude válkychtivější a krvelačnější. Bohyně války Černochová nyní už zcela nepokrytě mluví o tom, že dvě procenta HDP na zbrojení není cíl, ale minimální ,,podlaha“, a cíl se posouvá mnohem výš. Kariérní důstojník z povolání Petr Pavel ji v tom vehementně podporuje. Chápu, těžko si přizná, že celý svůj život zasvětil něčemu tak zbytečnému a škodlivému, jako je hra na vojáčky v luxusu kanceláří generálních štábů.

Nejsem naivní pacifista. Schopnost obrany byla a je fundament přežití. Promyšlené budování systematické obrany je úplně něco jiného, než co předvádí Fialova vláda pod taktovkou paní Černochové.

Základem, na kterém kvalitní obrana státu stojí, je prosperující ekonomika a vláda, která se těší loajalitě širokých vrstev obyvatel. V současnosti nemáme ani jedno. Ekonomika upadá a velký podíl na tom mají předražené energie a suroviny, za což nese vláda přímou odpovědnost. Nelze likvidovat vlastní energetiku s průmyslem a přitom si myslet, že na jejich troskách vybudujete silnou obranu země.

Loajalitu většiny lidí si vláda rozhodně nezíská kroky přímo, vedoucími k poklesu životní úrovně přes hyperinflaci, tj. zdražování nezbytných životních potřeb, v kombinaci s provokacemi typu na vaše platy a důchody nejsou peníze, ale na nákup amerických stíhaček máme peněz více než dost. Stovky miliard za válečný šrot mizí za našimi hranicemi především v USA, ale i Německu přispějeme nákupem jejich tanků. První z pár nakoupených stíhaček přiletí možná někdy po roce 2030. Přitom podle premiéra Fialy jsme ve válce už skoro tři roky.

I těm méně bystrým dochází, že v tomto obchodu za stovky miliard o naši bezpečnost nejde. My jsme jen užitečné ovečky, které je potřeba ostříhat, a aby se moc neškubaly, tak se jim vypráví pohádky o klidném životě v bezpečí pod americkými stíhačkami.

Komu by šlo skutečně o naši bezpečnost, ten by rychle budoval nejmodernější systém protivzdušné obrany. Stál by zlomek a měl by nějakou šanci nás ochránit před většinou útoků. Místo tanků a dalších pancéřových monster by investoval zlomky jejich ceny do sofistikovaných individuálních raketových a dronových systémů na jejich likvidaci.

Místo drahého, a přitom svými (i navýšenými) počty směšného houfce profesionálních vojáků by zvažoval zapojení občanů např. po vzoru Švýcarska. To ovšem znamená dát lidem důvěru, zbraně a výcvik, se kterým budou sami souhlasit. Jsme znovu u toho, to můžete jen tehdy, pokud je většina lidí k vládě loajální a má v ni důvěru. Fialova vláda si je vědoma, že ji většina spoluobčanů čím dál tím víc nenávidí, a dát takovým lidem do rukou zbraně? Fiala sice působí jako blázen, ale ve skutečnosti se má hodně rád, totéž platí i o paní Černochové, Pekarové i Němcové.

Tak místo budování skutečné obrany země jsme svědky podvodu, jehož záměrem je z nás všech vytáhnout stovky miliard. Díky tomu se urychlí pokles naší životní úrovně a chudnutí celé země s cílem přispět těm nejbohatším zemím i firmám a jejich majitelům a vysokým manažerům na naší planetě. Koupí si za to třeba další zlaté WC v zámku na nějakém bezpečně vzdáleném ostrově. Zcela na rovinu o tom mluví Donald Trump junior - "vojenskoprůmyslový komplex se snaží rozpoutat třetí světovou válku". Bohužel naši vládní poskokové mu v tom snaživě pomáhají.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

