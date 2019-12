Jiří Paroubek: Jak uvažují Češi o Benešových dekretech?

V české společnosti je přitom patrný vývoj názorů na tyto otázky, které zatěžovaly česko – německé vztahy v prvních desítkách let po II. světové válce. Od č hu se objevily v důsledku demografického vývoje téměř tři nové generace Čechů. Nelze se proto divit, že významná část respondentů neví, jak se na celou otázku vlastně dívat (kolem jedné pětiny českých občanů). 52% respondentů se domnívá, že by měly platit i nadále. Jen 13% si myslí, že by měly být zrušeny. Více než třetina dotázaných neví. V uvažování českých občanů ovšem dochází v posledních dvaceti letech k poměrně významné změně. Jestliže si v letech 2002 – 2005 prakticky dvě třetiny respondentů myslely, že by dekrety měly platit i nadále, dnes si to myslí zhruba polovina občanů. Dále, pokud si třeba v roce 2002 myslelo jen 5% občanů, že by měly být zrušeny, dnes si to myslí 13%. Podstatně se zvýšil podíl těch, kteří nevědí.

Přitom tzv. Benešovy dekrety jsou zapracované v právním řádu ČR a nelze si tedy vůbec představit, že by mohly být zrušeny. Výrazná většina občanů si ani nemyslí, že by Benešovy dekrety nějak zvlášť zatěžovaly vztahy s Rakouskem (15%), ale 34% respondentů si myslí, že nepříznivě ovlivňují vztahy s Německem. Přitom v Rakousku byla v minulosti vždy velmi aktivní obec odsunutých sudetských Němců. Je potěšitelné, pokud jde o vztahy mezi oběma zeměmi, že došlo k ohromnému posunu ve vnímání Čechů: v roce 2002 si myslelo 61% respondentů, že tzv. Benešovy dekrety nepříznivě ovlivňují vztahy s Německem. Za těch 17 let došlo k poklesu na 34%. Pokud jde o Rakousko, v roce 2002 považovalo 58% našich spoluobčanů tzv. Benešovy dekrety za faktor nepříznivě ovlivňující vztahy s Rakouskem. Dnes si to myslí jen 15% našich spoluobčanů.

Prostě pro mladé lidi tzv. Benešov dekrety nemají žádný faktický význam anebo nedokážou jejich význam zhodnotit. Jinak se na věci dívá starší generace. Celkově ovšem čeští občané kvitují zlepšení vztahů Česka s Německem, což některé problémy vzniklé v minulosti řadí v uvažování občanů na vedlejší kolej.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

