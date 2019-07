Jiří Paroubek: Jaký bude letošní ročník fotbalové ligy?

Pokud by se jí nepodařilo udržet ještě středopolaře Součka, řekl bych, že je v boji o titul v beznadějné situaci. Již v červnu prodala jednu ze svých největších útočných zbraní, „Miňo“ Stocha, do Řecka. Stoch byl přitom v minulé sezóně nejvíce bodujícím hráčem týmu. Získal v souhrnu nejvíce bodů ze všech hráčů, a to jak za vstřelené branky, tak za asistence. V závěru ligového ročníku již ovšem Stoch nedostával tolik příležitostí jako loni na podzim, kdy byl suverénně nejlepším hráčem Slávie.

Trenér Trpišovský vsadil, zejména v Evropské lize, na hráče s mnohem agresivnějším herním pojetím a s většími rychlostními předpoklady. Za Stocha ovšem přichází Stanciu, mimořádně talentovaný, ba až fotbalově geniální rumunský kreativní záložník, který ve svých výkonech ovšem nepostrádá náladovosti. Řekněme si otevřeně, pokud bude Stanciu v plné formě a najde mezi svými spoluhráči pochopení, dožene kondiční manko, které nabral při půlročním angažmá v Arábii, může z něj být suverénně nejlepší hráč fotbalové ligy a útočná síla Slávie může ještě stoupnout. Pokud však nezapadne do týmu a projeví se některé jeho vlastnosti ze závěru fotbalového angažmá ve Spartě, nepřinese jeho přestup kýžený výsledek. Kromě toho, každý hráč potřebuje určitý čas na to, aby se zapracoval do týmu. Stanciuovo herní pojetí ovšem není tak vzdálené od toho, co ve Slávii hrál Stoch. Je schopen tvrdého zakončení, ale také technické nahrávky do gólových šancí. Ale ideální stav, který líčím, zdaleka nemusí nastat. Kromě toho, přestup Stanciua zkomplikuje alespoň na nějakou dobu dosavadní vcelku korektní vztahy se Spartou.

V čem je ovšem největší problém současné Slávie, to je odchod dvou vynikajících afrických obránců Deliho a Ngadeua do Belgie. Noví zaměstnavatelé těchto mimořádných hráčů využili výstupní klauzule, kterou ve své smlouvě oba mají. Upřímně, „koupit“ hráče Ngadeuových parametrů za 115 mil. Kč, respektive Deliho za 64 mil. Kč, je na evropském fotbalovém trhu pro oba belgické týmy výhra v loterii. Za hráče jejich kvalit, pokud by jej pořizovali ze španělské nebo francouzské ligy, by se oba kluby nedoplatily. J. Tvrdík by měl vidět alespoň jeden pozitivní moment v prodeji obou hráčů. A tím je cena za Ngadeua. Oněch 115 mil. Kč je benchmark, který do budoucna bude možné dostávat i za jiné hráče prodávané z české ligy, resp. ze Slavie. Úvaha obou afrických fotbalistů o tom, dostat se do belgické ligy, není vůbec hloupá. Pokud se jim bude dařit v Bruggách, resp. v Gentu, alespoň tak jako ve Slávii, může do roka a do dne přijít jiný přestup do jiné ligy a v mnohem zajímavějších finančních parametrech pro oba i pro jejich klub. Řekněme si otevřeně, že oba chlapci mají fotbal jako jediné řemeslo, které opravdu ovládají a mají na valorizaci své kvality nějakých tři až pět let, pokud nepřijde nějaké zranění, aby předvedli, co v nich je. A aby to také patřičně zpeněžili. Mají šanci se teď zajistit na celý příští život, který přijde po tom fotbalovém.

Nemůžu se zbavit pocitu, že šéfové Slávie se tak trochu stali obětí představy o vlastní velikosti. Přišel titul, pohár, vynikající výkony v Evropské lize, pak koupě Stanciua, která jistě pokořila nejen sparťanské fanoušky, ale také vedení Sparty a teď tohle nadělení . Prostě v byznysu hledá každý to nejlepší řešení pro sebe. Deli a Ngadeu se zachovali jako ryzí profesionálové. V jejich jednání není na sentimentalitu místo. Konec konců ani v Tvrdíkově jednání žádná sentimentalita není.

Před pár měsíci v průběhu skvěle rozehraných zápasů Slávie se Sevillou, jsem ve svém článku napsal, že Deli s Ngadeuem si svými senzačními výkony řekli o zahraniční angažmá. Že je Slávie těžko udrží ve svém týmu. Již tehdy měl J. Tvrdík jednat s oběma o nové smlouvě a jejích nových parametrech a možná, že by u Deliho (s nižší výstupní částkou ze smlouvy a tedy i s realističtějšími vlastními finančními naroky v nové smlouvě) uspěl. Možná tedy, že by alespoň jednoho z nich udržel.

Ale zase tak špatně na tom Slávie není. Má pořád k dispozici vynikajícího stopera Kúdelu, který se svými výkony oběma Afričanům vyrovná. Možná by měla stáhnout z hostování Jugase, který, pokud ve Slávii hrál, se svými výkony propracoval až do národního týmu.

A s ohledem na to, jaké má po uskutečněných přestupech k dispozici peníze, by nebylo špatné se poohlédnout po evropském fotbalovém trhu (a také po africkém), zda tam někde není nějaký nový Deli či Ngadeu. Třeba v Rumunsku, odkud Ngadeu přišel anebo na Ukrajině.... Jinak řečeno, šance Slavie na získání prvenství v lize se po letním přestupním termínu vyrovnaly s jinými .

V žádném případě bych neodepisoval i po počátečním debaklu v prvním ligovém kole Spartu. Hráčský materiál má velmi dobrý a je jen otázkou času, kdy to potvrdí její tým i na hřišti.

Zdá se, že po generační výměně je Plzeň oslabena a tak více než kdy jindy bude záležet, zda se vrátí skvělá výkonnost střelci Krmenčíkovi. Podle prvního kola ligy to vypadá, že by tomu tak mohlo být. A mimořádně schopný trenér Vrba a jeho spolupracovníci jistě něco vymyslí.

A s ohledem na to, že se herní kvalita dvou špičkových týmú ligy, tedy Slávie a Plzně, přeci jen trochu snížila, mají šanci uspět i jiní. Možná Jablonec, s cílevědomým trenérem Radou. Možná i Ostrava se zkušeným a úspěšným trenérem Pánikem. Ale můžou překvapit i další. Zkrátka liga může být napínavější a vyrovnanější nežli ta loňská.

Spíše půjde o to, zda se podaří a komu se podaří z českých týmů dostat do dalších kol evropských pohárových soutěží. Slávia tím, že hráčsky oslabila, má přeci jen menší šanci se dostat dál v lize šampionů, nežli se zdálo ještě před pár týdny. Je ale pravdou, že před zápasem se Sevillou se také nevěřilo, že Slávie do dalšího kola evropské ligy postoupí...

