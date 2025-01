Jiří Paroubek: Když ve Washingtonu prší…

Stagnace ekonomiky znamená, že prakticky neporostou daňové příjmy, nebo porostou jen velmi pomalu. A stát má jisté povinnosti, kde jeho výdaje nabíhají každým rokem, tak říkajíc automaticky. Mám na mysli zejména důchody. Jen tak na okraj, i letošní nárůst důchodů převyšující 300 korun na jednoho důchodce, bude znamenat nárůst výdajů státního rozpočtu nejméně o 10 miliard Kč.

Řekněme si to otevřeně, česká ekonomika na bláznivé nápady vysokých amerických ústavních činitelů prostě nemá.

Tak, jako se kanadský premiér Trudeau brání "úžasnému" nápadu budoucího amerického prezidenta D.Trumpa, začlenit Kanadu do Spojených států, jako jeden ze států americké Unie. Samozřejmě v praxi to může znamenat, že těch kanadských států v Unii bude víc, a třeba by dokonce některé z nich byly totožné se současnými kanadskými provinciemi, ale to je již jen detail. Dánská premiérka se brání dalšímu výtečnému nápadu z dílny Jaroslava Haška, s nímž přišel nový americký prezident, který spočívá v záboru Grónska a jeho připojení ke Spojeným státům.

Proti nápadu nového amerického prezidenta, převzít správu nad Panamským průplavem, se bouří dokonce i bezvýznamný panamský prezident. Ale Petr Fiala je vstřícný. Trump požaduje v nějakém svém výronu mysli 5% z HDP na vojenské výdaje, jako závazek členských států NATO. Takže ihned český premiér přiklusá do veřejné diskuse, aby sdělil zcela aktivisticky, že si dál utáhneme řemeny, omezíme veřejné služby (tedy zdravotnictví, školství, sociální služby atd.), abychom horem dolem cpali peníze českých daňových poplatníků americkým zbrojovkám. Tak abychom sanovali skomírající hospodářský růst USA. Díky politikům, jako je Fiala, se Česko zvolna propracovává na úroveň někdejších středoamerických banánových republik z doby před 2. světovou válkou.

Současná vláda neúnavně pracuje na tom, abychom se stali jednou z kolonií Spojených států, a to cestou protektorátu z Bruselu.

A to nás ještě čeká Green Deal, jehož požadavky český průmysl ve své současné podobě není schopen plnit. To si vyžádá obří investice, které půjdou na úkor spotřeby českého obyvatelstva. Tedy na úkor životní úrovně českých lidí. Je to žalostná situace. Naše členství v EU začínalo jako pohádka, členství v NATO, se zdálo být bez mráčků, a teprve dnes vidíme, díky servilní české vládě, že je Česko na nejlepší cestě do pekel.

A to ještě prezident Pavel přišel s dalším fenomenálním nápadem, který mu vnukli jeho poradci, inspirovaní velkým kapitálem (spíše zahraničním, než českým), že zavedení eura nám vyřeší všechny ekonomické problémy. Ano, zavedení eura vyřeší problémy velkých českých firem, které exportují na evropské trhy. Ale tranzitivní kurz koruny a eura při přechodu na euro, který by se nejspíš odrážel od současné úrovně směnného kurzu 1 euro za 25,40 Kč, by vedl k dalšímu oloupení českých občanů. Ke snížení jejich kupní síly a hodnoty jejich vkladů. Vydělaly by na něm velké firmy a obyčejní občané by to všechno zaplatili.

Musím říci, že čas od času, i když jsem za starého režimu nebyl příznivcem komunistů a jejich politiky, se občas v duchu omlouvám L. Štrougalovi a technokratům v jeho vládě. Ti alespoň svému řemeslu rozuměli. Ale zase na druhé straně, když v Moskvě pršelo, oni otvírali deštníky snaživě také. Nevím, ale v politické elitě českého státu dlouhodobě jsou lidé, kteří jakoby nechápali, že mají sloužit jen a jen svému národu a státu. Jsou svojí mentalitou slouhové.