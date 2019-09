Jiří Paroubek: Klimatická konference OSN

Jak to kdysi krásně řekla okouzlující milenka francouzského krále Ludvíka XV. madame Pompadour: „Po nás potopa“. Pokud soudný člověk čte noviny nebo dokonce odborněji pojatý tisk či jiná média, musí si připustit, že v oblasti životního prostředí existuje vážné nebezpečí, které skutečně ohrožuje budoucnost lidstva. Ne snad zrovna v této generaci, ale zcela nepochybně v těch následujících.

A tak se čekalo na Klimatickou konferenci OSN, na kterou se do sídla OSN dostavili desítky šéfů vlád a hlav států, jako na něco, co může být mezníkem v boji proti změnám klimatu. Jako vždy očekávání bylo větší, nežli co mohla přinést realita. Někteří šéfové vlád či států se ale na konferenci nedostavili, a to právě představitelé řady klíčových zemí. A je tedy otázka, zda pro místo konání konference byla budova OSN v New Yorku tím nejsprávnějším místem. Za dané situace napjatých vztahů USA a Číny a USA a Ruska, nejvyšší představitelé těchto států do New Yorku nepřiletěli.

Zdá se, že nejrozumnějším hlasem na konferenci bylo vystoupení německé kancléřky Merkelové, která přislíbila jménem Německa navýšit příspěvek do Zeleného klimatického fondu OSN na boj proti změnám klimatu z původních 2 mld. eur na 4 mld. eur. A její vyjádření v poněkud menší míře následovali i představitelé Francie, Británie a některých dalších zemí. Ještě lepší by ovšem bylo, kdyby například americký prezident Donald Trump a představitelé Západu sdělili světu, že pro příští rok namísto navýšení výdajů na zbrojení tyto výdaje například o 10% sníží a dají tak získané peníze k dispozici právě Zelenému klimatickému fondu.

Donald Trump ovšem nezklamal svým poněkud cynickým projevem ve stylu „America First!“. Je opravdu zvláštní, že tento projev oceňuje i řada rozumných lidí u nás.Patriotismus v jeho pojetí není totiž ničím jiným. nežli sobectvím. A globalizace v jeho pojetí není globalizací, ale jen jakýmsi jiným vyjádřením solidarity, jež Trumpa dráždí. Prostě USA podle něho vidí jenom své zájmy. A svým spojencům umožní v rámci této své politiky jen utrácet velké objemy peněz na zbrojení.

A tak se pro řadu státníků stalo největším politikem na konferenci projev poněkud exaltované, ale idealistické ekologické aktivistky Gréty. Nemyslím, že je vkusné tuto šestnáctiletou dívku, která má samozřejmě trému, pokud předstupuje před tak prestižní politické fórum, tak že se neubránila emocím, zlehčovat. Jsem ale přesvědčen, že Gréta slouží správné věci, i když asi ne vždy je ovlivňována těmi nejlepšími lidmi. Ale to se mladým idealistům, kteří jsou bez životních zkušeností prostě stává. Ve vyjádřeních řady politiků bylo vidět, jak mnoho je jejich svět praktické politiky vzdálen od vnímání potřeb světa mladými lidmi. Na druhé straně má do jisté míry pravdu i prezident Zeman, když říká, že by studenti za potřebné ekologické změny měli manifestovat nejlépe ve svém volnu, tedy třeba v sobotu.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV