Jiří Paroubek: Krásný sen se rozplývá?

Do celého dění ovšem nepříjemně zasahuje záležitost údajné rasistické urážky hráče Slavie, Kúdely, který měl takto podle Skotů počastovat v předchozím kole Evropské ligy s Rangers FC hráče barevné pleti Kamaru.

Kamarův právník jako by ztratil rozum. Blábolí ve svém již x-tém prohlášení cosi o údajně "fantaskní obhajobě" předložené Slavií Praha. Dále o tom, že skotská policie má prý „…dostatek důkazů, aby mohla proti Kúdelovi vznést obvinění, aniž by s ním musela mluvit“. Blouzní o potřebě vymýcení rasismu ve fotbale a nutnosti podniknout „rázné kroky“. Já bych spíše řekl, že než údajná rasistická urážka, kterou nelze prokázat jasným důkazem, je mnohem odpornější systémový rasismus, který dlouhodobě ovládá Velkou Británii. Co tím myslím? Velká část britských občanů bílé pleti se dívá na své spoluobčany tmavší pleti, kteří jsou potomky přistěhovalců z někdejších britských kolonií, jako na ne zcela plnoprávné a plnohodnotné občany. Kromě toho, britská společnost, bez ohledu na barvu pleti, je tak nechutně kastovní, že česká, víceméně rovnostářská společnost, by to nedokázala vůbec pochopit. Zkrátka myslím, že by si Britové měli zamést před vlastním prahem. To, že Kamarův právník, jistě za pěkný honorář, vydává potřeštěná prohlášení, mě o ničem nepřesvědčuje.

Věřím jen, že také právníci Slavie (R. Pokorný) sdělí ještě před zítřejším zápasem své záměry a právní postup zvolený ve vztahu k Rangers FC a některým jeho hráčům. Pokud je pravda, že Kamara zbaběle udeřil Kúdelu v chodbě stadionu, že hráči Slavie museli několik desítek minut čekat po zápase na vpuštění do kabiny, že pořadatelé domácího klubu zakryli po zápase kamery, to vše svědčí o selhání klubu. Tedy Rangers FC. Kromě toho bych očekával od právníků Slavie, že podají žaloby za pokus o vážné ublížení na zdraví hráče, jenž vysokou nohou, kopem hodným kung-fu, ohrozil život brankáře Koláře. Kromě toho by se pánům z UEFA měly promítnout záběry z 87. minuty utkání, kdy dva hráči Rangers kopali, aniž si příliš všímali míče, do faulovaného ležícího hráče Slavie Kuchty. Takovýto horor na evropské fotbalové scéně by se už neměl nikdy opakovat. A skotský klub, za velké pomoci britských médií by se neměl snažit zakrývat brutalitu a neumění svých hráčů falešným osočováním hráčů vítězného týmu protivníka. Prostě umění unést porážku patří ke sportu.

Slavia přijela, bohužel, do Londýna velmi oslabena. Vlastně chybí dva klíčoví hráči obrany, brankář Kolář a stoper Kúdela. Právě Kúdela je organizátorem hry zadních řad Slavie a režisérem obranné hry Slavie vůbec. Ta byla zatím, při jeho osobní účasti v utkáních evropského poháru, vždy mimořádně efektivní.

Také možný náhradník Kúdely, Deli, je mimo hru. Vrátil se z utkání v rodné zemi (reprezentace Pobřeží Slonoviny) s covidem-19.

Trenér Trpišovský i další lidé z jeho týmu hovoří o tom, že se mužstvo semkne a že se pokusí tyto ztráty nahradit. Pokud budou mít pravdu, bude to skutečný fotbalový zázrak. Já se ale přiznám, že na zázraky příliš nevěřím.

Arsenal sice není právě v ideální formě a pohodě, ale bude maximálně motivovaný, aby dosáhl postupu do semifinále.

Musím říci, že jsem poněkud zklamán přístupem České fotbalové asociace (ČFA). Slavia během osmi dní má sehrát tři velmi těžké zápasy. Dva zápasy s Arsenalem, v nichž jde mj. nejen o postup do semifinále, ale také o český koeficient, podle kterého budou v příští sezóně nasazovány do evropských fotbalových soutěží české kluby. Může to být buď pět klubů, anebo také jenom čtyři kluby a to je velký rozdíl. V neděli má Slavia sehrát derby se Spartou. Vůbec nic nebránilo ČFA tento zápas odložit, např. na samý závěr české ligové soutěže. Koneckonců utkání prvního a druhého týmu České fotbalové ligy by závěru soutěže slušelo. Nedokážu tento postoj fotbalové asociace pochopit.

Stejně tak těžko chápu rozhodnutí příslušných orgánů asociace, zhruba měsíc staré, podle kterého se na ME ve fotbale do nominace českého juniorského týmu nedostali dva momentálně nejlepší čeští junioři. Obránce Zima ze Slavie byl odvelen do seniorského národního týmu, kde si ve třech zápasech zahrál "dlouhých" sedm minut. A sparťanský útočník Hložek nejel vůbec nikam, protože prý potřebuje dotrénovat. Pokud by tito dva hráči za českou juniorku nastoupili, mohl se Krejčí II. posunout do středové řady a český tým by měl skutečně silnou osu. Hložek – Krejčí II. – Zima. Takto naši junioři sehráli na turnaji poněkud trapnou partii, když jejich jediné dva góly si museli vstřelit jejich soupeři sami.

Prostě, často i management rozhoduje o sportovním úspěchu či neúspěchu. A český fotbal je v situaci, kdy potřebuje úspěchy. Na klubové úrovni i na úrovni národního mužstva, ať už juniorů či seniorů.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

