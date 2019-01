Jiří Paroubek: Otazníky kolem Chovancova majetku

Je zajímavé, že v dalším tisku nevzbudil tento článek vůbec žádný ohlas. Pokud to srovnám s dopadem lživých tvrzení mé budoucí bývalé ženy Petry Paroubkové, které primárně uskutečnila v TV Seznam na konci srpna u známého lhavého investigátora Kubíka, jsem nesmírně překvapen. Tvrzení rozvádějící se manželky byla pokládána za relevantní do té míry, že se jimi zabývala, s výjimkou Deníků, které tato jejI výjádření ignorovaly, všechna média. Bez ohledu na to, že tato lživá tvrzení nebyla podložena žádnými důkazy. Samozřejmě, že tato lživá tvrzení měla jediný účel, stejně jako kampaň vedená v následujících dnech proti mně, zkomplikovat a podle možnosti znemožnit mou volbu do Senátu, do kterého jsem počátkem října kandidoval. Zbývá jen dodat, že pokud jde o mé finance, několik týdnů po senátních volbách česká policie vydala vyjádření, že v mých financích neshledala nic podezřelého.

A nyní se závažnými sděleními kolem bývalého ministra vnitra Chovance, s výjimkou Babišových médií, nezabývá v médiích nikdo. Podivné...Předpokládám, že již začala konat alespoň policie, tak jako konala v mém případě, a věřím, že M. Chovanec získá obdobné vyjádření ze strany policie, pokud jde o legalitu jeho financí, jako se to stalo v mém případě.

Pro úplnou objektivitu uvádíme článek redaktorky Pospíšilové v iDnes o finančních a majetkových poměrech M. Chovance v plném znění v příloze tohoto článku tak, aby si každý čtenář Vaší věcí mohl udělat svůj zcela objektivní názor. Připomínám také, že v tomto týdnu se objevila informace, podle které chce M. Chovanec po sjezdu ČSSD opustit řady poslaneckého klubu ČSSD ve sněmovně...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV