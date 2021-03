Jiří Paroubek: Podezřele zločinná pomalost

reklama

Alespoň jednou vakcínou je již proočkováno více než 20 milionů britských občanů. Britové udělali při očkování jednu malou modifikaci. Na základě empirického sledování bylo totiž zjištěno, že se počet nakažených Covidem-19 snížil již očkováním první dávky vakcíny, takže z doporučených 21 dnů pro aplikaci druhé dávky se stalo až 12 týdnů. Tím Britové dosáhli většího záběru proočkovaných v rámci celé populace. To je, myslím, dobrý návod i pro nás.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 15079 lidí

Nejpodstatnější je však to, aby vakcíny vůbec byly. Blábolení nejvyšších představitelů EU o tom, že farmaceutické firmy zvýší svou výrobu vakcín a v průběhu II. čtvrtletí letošního roku dodají nasmlouvané počty vakcín, včetně skluzů z dodávek za I. čtvrtletí, může věřit jen malé dítě.

Každý týden nám umírá na Covid-19 150 – 200 lidí. Miloš Zeman při všech výhradách, které k němu mohu mít, si jako jeden z mála českých politiků udržuje jasnou hlavu. Proto se obrátil na ruského prezidenta Putina se žádostí o dodávky ruských vakcín Sputnik V. Premiér A. Babiš je v této věci jaksi schován za prezidentovými širokými zády. Ale zaplať pánbůh to vypadá, že jsou v tomto ve shodě. Je jen škoda, že premiér a vláda ztratili v této věci dva měsíce času. Dva dlouhé měsíce!

Chápu všechny politické těžkosti, které může přijetí ruské nebo čínské anebo dokonce marťanské vakcíny přinést vrcholným českým politikům, kteří se pro to rozhodnou. Naruší přece „atlantickou solidaritu“, ale zejména zkrátí zisky západních farmaceutických firem. Ty ovšem neplní dodávky podle smluv. A to ve slušné společnosti bývá důvodem, pokud je smlouva sepsána alespoň na principu win-win, ke zrušení takové smlouvy. K tomu pochopitelně nenabádám, jen hrozba zrušení smlouvy může být pro dodavatele nepříjemnější než samotné zrušení.

Ruské vakcíny se používají kromě Ruska ještě ve 29 zemích světa. Nejsou žádné zprávy o tom, že by užití některé z těchto vakcín, vedlo k větším zdravotním komplikacím anebo k úmrtí očkovaného. Takže v čem je vlastně problém?

Část opozice (viděl jsem teď na vlastní oči tiskové konference Pirátů a ODS, přičemž nepochybuji, že se k nim připojí ještě další pravicové strany) chce použití ruské vakcíny co nejvíce zkomplikovat. Je prý potřeba jít do Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a až pak je možné očkovat. A EMA hraje svou vlastní hru na slepou bábu. Podle Rusů podklady k certifikaci jejich očkovací látky do EMA dorazily, ale EMA tvrdí, že nikoliv. A tohle může tvrdit ještě celou řadu týdnů. Je to podezřelá, ale zejména kolosální neschopnost, protože doufám, že svou podivuhodnou liknavostí EMA nechrání zájmy západních farmaceutických firem, které si tak „pěkně“ zmonopolizovaly evropský trh.

Pokud se přijetí ruské vakcíny brání např. ministr zahraničí, považuji to za hloupost. Ten nerozumí ani jobu, kterému by rozumět měl, tedy mezinárodním vztahům. I když jedná poměrně rafinovaně, když se nevyjadřuje přímo, že je proti očkování ruskou vakcínou. Oni se vlastně všichni odpůrci ruské vakcíny (ve skutečnosti z ideologických důvodů) odvolávají na potřebnou certifikaci ze strany EMA. Ale české ministerstvo zdravotnictví může poskytnout výjimku a Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) může látku certifikovat. Alespoň prozatímně, nežli se rozhoupou chlapci a děvčata v Bruselu.

Jsem velkým stoupencem evropské integrace, ale selhání Evropské komise (EK) při nákupu vakcín je tak děsuplnou chybou a pravděpodobné selhání úřadu EMA, který si hraje s Rusy na slepou bábu, je tragické. Po skončení pandemie je potřeba vrátit vedení Evropské unie důvěryhodnost, protože svou neslýchanou neschopností zkompromitovalo politicky nejen samo sebe, pokud jde o zajištění vakcín, ale také myšlenku evropské integrace. Problémem Evropské komise je, že vedoucí pozice v ní, a to platí zejména pro předsedkyni EK von der Leyenovou, zastávají lidé, kteří neví nic o životě. Leyenová nebyla nikdy v praxi. Je to zajisté na svá léta krásná žena a zřejmě vynikající matka, ale jako lídr quasistátu jménem Evropská unie, se prostě nehodí.

V paralelním dnešním článku uvedu zajímavá čísla z průzkumů veřejného mínění ve Velké Británii. Jak je zřejmé, konzervativcům se podařilo dosáhnout ohromného zvratu ve volebních preferencích, když ještě začátkem ledna ve volebních preferencích vedla labouristická strana. A jako akceptovatelnější premiér byl veřejností vnímán šéf Labouristů Starmer. Nyní, po několik týdnech očkování, které prokazatelně vede ke snížení počtů nakažených a ke snížení počtu úmrtí na Covid-19, se názory Britů na vládu zcela změnily. A to v její prospěch.

To je šance i pro obě dvě naše vládní politické strany. Musí zvládnout v době co nejkratší zajistit tolik dávek vakcín, aby co největší část českých občanů byla proočkována do poloviny tohoto roku. Tedy před prázdninami. Aby bylo možné rozvolňovat. Aby po zřízení „očkovacích průkazů“ na Covid-19 mohli už v létě statisíce Čechů cestovat do vysněných destinací u jižních moří. Aby děti mohly chodit do škol, a to v době co nejkratší podobně, jako tomu bude ve Velké Británii. Prostě světýlko na konci tunelu bez vakcín nebude. A že se tomu brání opoziční česká pravice a její ideologičtí souputníci i mezi vědci je v zásadě jedno. Opozice prostě jedná podle hesla „čím hůř, tím líp“. A skutečně, pokud vláda nezvládne proočkovat co největší část české společnosti před volbami do sněmovny, shoří obě dvě vládní strany jako papír.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

