Jiří Paroubek: Podivná logika prezidenta Zelenského

Tato elektrárna zásobuje elektřinou miliony domácností na jihu Ukrajiny. A to jak na území kontrolovaném ukrajinskou vládou v Kyjevě, tak na území kontrolovaném ruskou armádou.

Jaderná elektrárna je od počátku vojenské intervence Ruska na Ukrajině, vlastně od prvních březnových dnů, pod kontrolou ruské armády. Je tedy půl roku obsazena ruskými vojenskými jednotkami.

V posledních dnech dochází ovšem k zvláštnímu jevu. Dlužno říci, že velmi nebezpečnému jevu, a to nejen pro východní Evropu, tedy pro Ukrajinu a přilehlé části Ruska a Bělorusko, ale vlastně pro celou Evropu a celý svět. Při vojenských útocích na elektrárnu může v krajním případě dojít k havárii jaderného reaktoru či reaktorů (v jaderné elektrárně je jich šest). To by mělo nedozírné následky. Nemá smysl si nic nalhávat. To je nejnebezpečnější situace od počátku války na Ukrajině.

Poslední vystoupení prezidenta Ukrajiny Zelenského, bylo opravdu zajímavé. Prezident prohlásil, že Ukrajina vyzývá svět (rozuměj své spojence na Západě), aby donutil Rusko vydat elektrárnu do správy Ukrajiny. To by znamenalo de facto obsazení elektrárny ukrajinskými vojáky hluboko v týlu území obsazených nyní Ruskem.

Je to zvláštní logika. Já bych přímo řekl, že je to v rozporu s descarterovskou logikou nebo chcete-li se zdravým rozumem. Zelenskyj říká, dejte mi elektrárnu a útoky ustanou… To se už pan Zelenskyj neobává útoků Ruska, když z elektrárny odejdou ruské jednotky? Kdo tedy vlastně teď na elektrárnu útočí...

Ale vůbec je to zvláštní logika. Proč by vlastně Rusové stříleli sami na sebe? Tento čin by vstoupil do dějin válečnictví. Stačí ovšem sledovat ČT 24 a jste patřičně vyškoleni, proč tomu tak je. Jakýsi generál v záloze jménem Macko v ČT24 tvrdí, že celé to je od Ruska „hybridní operace“. Já tedy nevím – a byl jsem premiérem této země – co to ta hybridní operace vlastně je. Pod tímto termínem se dá asi schovat cokoliv. Rusové prý takto chtějí vydírat svět. Když nemohou dosáhnout obsazení Ukrajiny vojenskou cestou, snaží se o „hybridní operaci“.

Nevím, jestli Rusové mají zájem obsadit celou Ukrajinu. Ruská vojenská operace na Ukrajině je zatím v zásadě pro Rusko jen lokálním konfliktem, v němž počet zúčastněných vojáků včetně logistiky nepřevyšuje 200 tisíc.

Ruská armáda má přitom dva miliony „zaměstnanců“, z toho je zhruba9 jeden milion vojáků. Jinak řečeno, přibližně jedna pětina stavu ruské armády se zabývá operací na Ukrajině. A to určitě nejsou počty vojáků, které by stačily k obsazení čtyřicetimilionové země. Rusům jde, tak jak jsem tento svůj názor v minulých měsících vyjádřil několikrát, spíše o omezené vojenské a politické cíle. Ty spočívají v obsazení převážně ruskojazyčných oblastí na jihu a východě Ukrajiny. A jde jim od počátku o to, aby se Ukrajina nestala součástí NATO.

Samozřejmě, že ten, kdo drží Záporožskou jadernou elektrárnu, má nepřímou kontrolu nad životem milionů lidí na Ukrajině. A pokud by byla zastavena distribuce elektřiny třeba do části ukrajinských domácností, což tedy zatím Rusko neudělalo, byla by to zdrcující zbraň v rukou kohokoliv především v zimních měsících. A o to tady teď ve skutečnosti jde.

Rusové by bez dalšího měli svolit k vstupu pracovníků Mezinárodní agentury pro atomovou energii do elektrárny. Já předpokládám, že při jejich případném trvalém pobytu na území elektrárny přestane ostřelování této elektrárny.

