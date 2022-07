Jiří Paroubek: Přátelé dlouhých stolů z vedení ČSSD

reklama

Tedy strany, která se kdysi pod mým vedením postupně stala, po děsivém propadu podpory v roce 2004 (ve volbách do Evropského parlamentu strana pod vedením V. Špidly získala jen 8,8% hlasů), po mém nástupu do vedení v roce 2005 rychle nejsilnější stranou v zemi. Vlastně na všech úrovních české politiky: ve sněmovně, v Senátu, v krajích a na podzim 2010, kdy ještě strana sklízela plody mé pětileté práce v jejím vedení, se stala nejsilnější stranou v komunální politice. Kdeže ty loňské sněhy jsou.

Na serveru Echo24, který vlastně jediný dlouhodoběji tu a tam věnuje pozornost činnosti vedení ČSSD, se objevil článek věnovaný politické praxi dvou nejvyšších současných představitelů ČSSD, Šmardy a Petříčka.

Šmarda s Petříčkem prý spolu debatují – alespoň podle fotografie v Echo24 – u dlouhého, putinovského stolu. No, nevím, pokud je to jen stylizace pro Echo24, tak je to hloupá stylizace. Ale mě v životě nenapadlo hovořit s jakýmkoliv partnerem, ať už byznysovým anebo politickým, na distanc deseti metrů. Proboha, co to je za debatu? Chlapci se asi nechtějí navzájem poprskat, to je jediné logické vysvětlení takovéto „debaty“.

Sociální demokracie se údajně připravuje na komunální a doplňovací senátní volby, které proběhnou za dva měsíce. Doufám, že starostové, kteří v tuto chvíli sociální demokracii zastupují, najdou optimální model, jak se oddělit od hlupáků, kteří tuto stranu z Lidového domu řídí. Pokud se jim to nepodaří, ve volbách shoří. To by bylo u lidí jako je třeba Jan Birke, či Petr Vícha, abych připomněl alespoň dvě jména z desítek dalších velmi úspěšných starostů, velká škoda. Něco už pro veřejnost odpracovali, mají mimořádné velké zkušenosti, ale také ještě velkou chuť něco dokázat. A to je dobře. To by voliči měli ohodnotit. Měli by ohodnotit jejich osobní výkon a nikoliv trapný výkon současného vedení ČSSD, který je nulový. Anebo spíše záporný. Je to smutné představení.

Je mi to opravdu líto, protože této straně jsem věnoval přes dvacet let svého života. Budoval jsem její pozici v Praze, kde se její politická pozice v rukou lidí jako je Poche a Petříček, zcela rozplynula. Budoval jsem politickou pozici ČSSD v Ústeckém kraji, kde např. v roce 2006 ve volbách do sněmovny ČSSD nejen jako v jediném českém kraji ve volbách do sněmovny zvítězila, ale získala fenomenálních téměř 36% hlasů. Dnes je tam v troskách. Jsou to trosky, které připomínají ruiny Mariupolu. A za to mohou všechna vedení ČSSD po roce 2010, počínaje tím Sobotkovým a konče neschopným Šmardou a spol...

Vlastně to sezení u dlouhého stolu, to jednání na distanc, je vlastně ukázkou toho, jak ČSSD dnes jedná s veřejností. Na distanc. Žádná strategická iniciativa, žádná osobní angažovanost žádné originální nápady, žádná nabídka kvalifikovaných řešení nastalé kritické situace státu a občanů. Prostě nic!

Zvláštní politická hrůza se povedla duu Šmarda-Petříček v Praze, kde do čela společné kandidátky ČSSD a Zelených dosadili bývalou ombudsmanku, která o komunální politice v Praze vůbec nic neví! Bude jen blafat otřepané fráze o tom, jak ČSSD stupidní politiku Hřibova vedení Prahy zásadně změní. Ale jak věřit straně, která je plná Pocheů, Petříčků, Dolínků a dalších „expertů“ na komunální politiku, kteří už jednou přivedli výsledky své práce pražskou ČSSD do situace, že úplně vypadla ze všech zastupitelstev v Praze. A teď chce zřejmě klesnout ještě hlouběji. Kam?

Pro voliče ČSSD mého typu by to měl být signál, aby tuto stranu volili jen výběrově. Chce to říci jasně ano Birkemu a Víchovi, ale ne Pocheovi a Petříčkovi. Prostě, volit lidi Petříčkova typu a jím na kandidátky dosazené lidi znamená, že ČSSD se těchto lidí nikdy nebude schopna zbavit. Po další volební porážce snad i tito beznadějní loseři konečně pochopí, že už je jejich morální povinností dále nezaclánět ve vedení ČSSD a na dalších úrovních stranické struktury a odejít do propadliště voličského zapomnění.

