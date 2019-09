Jiří Paroubek: Předvolební boj v USA byl zahájen…

Pozice Donalda Trumpa mezi republikány je zatím jednoznačná. Nemá v řadách republikánské strany významného vyzyvatele. Naopak v rámci demokratické strany je uchazečů o prezidentství asi dvacet. Z toho jsou tři významní. Alespoň pro tuto chvíli.

V průzkumech veřejného mínění mezi demokratickými uchazeči vede setrvale Joe Biden. Podle posledních průzkumů má podporu kolem 31% demokratických voličů. Jeho podpora však dlouhodobě neklesá, ale ani neroste. Na druhém místě je mezi demokraty senátorka Warrenová s 25% a až na třetí místo se propadl senátor Sanders. Mezi předními kandidáty demokratické strany je ale prakticky jediný centristický kandidát a tím je právě Joe Biden. Naopak Warrenová a Sanders představují stranickou levici. Nechci nikomu brát iluze, dlouhodobě platí, a to především v politice anglosaských zemí, že se volby nevyhrávají z krajních křídel politických stran. Návrhy Warrenové a Sanderse, které by zásadním způsobem mohly změnit život Spojených států (a v řadě směrů k lepšímu), budou jen těžko přijatelné pro významnou část americké střední třídy, která volby nakonec vždycky rozhoduje. Biden, zejména kdyby byl o deset let mladší (což není), by byl ideální protikandidátem Donalda Trumpa.

Zdá se proto, že Trumpův apel na prezidenta Ukrajiny, který měl povzbudit vyšetřování činnosti Bidenova syna na Ukrajině, měl svou politickou logiku. Nicméně postup prezidenta Trumpa v teto věci řada ústavních právníků shledává být v rozporu s Ústavou Spojených států. Demokratická strana se tak chytá příležitosti. I umírněná a velmi zkušená Nancy Pelosiová, která je předsedkyní americké Sněmovny reprezentantů s demokratickou většinou, otevřela proces impeachmentu vůči prezidentovi Spojených států. Úvahy o tom, komu to v tuhle chvíli může pomoci a že to demokraty může zahubit, jsou podle mého názoru předčasné. Pokud demokraté budou s touto kartou dlouhodobě obratně hrát, nemůže to zůstat bez vlivu na americké veřejné mínění.A to zejména na vzdělanější část amerických středních vrstev, které – jak jsem již výše uvedl – volby nakonec rozhodnou. Prostě demokraté čekali na příležitost, na Trumpovu velkou chybu a ta se dostavila. Zveřejněné části rozhovoru mezi Trumpem a Zelenskym dávají totiž spíše za pravdu Trumpovým kritikům. Ukazují také mimořádnou servilnost ukrajinského prezidenta. Ta se ovšem dá do jisté míry pochopit, neboť ten se v daném okamžiku ucházel o podporu Spojených států v rozsahu 400 mil. dolarů, které jeho země kriticky nutně potřebovala.

Ať je to jak chce, faktor Trumpova rozhovoru se Zelenskym vyvolává nutně určitou nejistotu také na finančních trzích. I když impeachment, který demokraté zahájili a s velkým hlukem jej protáhnou jimi ovládanou Sněmovnou reprezentantů, skončí nepochybně v Senátu. Ten je naopak ovládán republikány a zajistit tak dvě třetiny hlasů senátorů pro odvolání prezidenta je prakticky nemožné. Ale to je dnešní pohled na věc. Během příštích týdnů může přijít ještě nějaký jiný, vážnější politický problém. Pokud ale nepřijde, Trump celou věc ustojí. Spokojeni budou nejspíš také demokraté, zejména pokud vyhodnotí, že celá věc jim přináší politický prospěch a Trumpa oslabuje. Pokud ale dojdou k názoru, že jim to politicky neprospívá, celou věc bez velkých problémů ve vhodném okamžiku ukončí a budou hledat nová protitrumpovská témata.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

