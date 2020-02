Jiří Paroubek: Předvolební triky Trumpa a Netanjahua

Trumpův plán de facto znamená, kromě jiného, že by Izrael anektoval významnou část území na západním břehu Jordánu a celý východní Jeruzalém s tím, že by hlavní město (závislé) Palestiny leželo za branami Jeruzaléma v nějakém malém městečku. Potom by tedy bylo možné podle Trumpa vytvořit palestinský stát, který by ovšem byl nejen zcela neozbrojený, ekonomicky zcela nesamostatný, vlastně by se jednalo jen o jakýsi stín suverénního státu.

Nevím, zda to Trump a jeho administrativa myslí vůbec vážně, ale spíš to vypadá jako trik před izraelskými volbami, které proběhnou za měsíc a v nichž si Trump přeje vítězství dosavadního a tedy jakéhosi věčného premiéra Izraele, Netanjahua. Je otázkou, zda se to ještě přes veškerou snahu americké vládní administrativy podaří.

A samozřejmě, Trump hraje také svou vlastní vnitropolitickou hru, neboť líčí na hlasy amerických Židů, kteří zatím ve volbách v minulosti velmi převažujícím způsobem podporovali vždy spíše americkou Demokratickou stranu. Téměř nepochybuji o tom, že tomu tak bude i v těchto volbách.

Nikdo ze spojenců USA, snad s výjimkou zcela na Američanech závislé Velké Británie, nad mírovým plánem prezidenta Trumpa nejásá. Každému soudnému člověku musí být jasné, že tento plán je mrtvým novorozenětem. Pro palestinské Araby nepřináší nic, co by je mohlo přivábit k jednacímu stolu. Konec konců je to tak zřejmě i myšleno. S ohledem na vnitřní problémy Sýrie a Egypta může Trump předpokládat, že Palestinci vlastně nemají žádnou reálnou mocenskou oporu. A tedy, že v tom zůstanou sami a že Palestincům pak nezbude nic jiného, než jeho řešení přijmout.

Toto řešení je ovšem pro Araby v Palestině naprosto nepřijatelné, protože je zcela nedůstojné. Všechny sofistikované úvahy v souvislosti s tímto plánem jsou ale v zásadě irelevantní, neboť jde jen o předvolební trik, který má pomoci Netanjahuovi a Trumpovi ke znovuzvolení. Obávám se, že zejména Trumpovi by jeho záměr a snaha o znovuzvolení mohly vyjít. Ale řekl bych, že mnoho amerických Židů k republikánům se konat nebude...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

