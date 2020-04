Jiří Paroubek: Půl roku prázdnin

reklama

Existuje jedna podpisová akce rodičů, že prý by děti školou povinné bylo lepší v současné situaci nechat doma, nežli je nutit, aby chodily v rouškách do školy. Tito dobří lidé mají asi dědečky a babičky anebo jsou rentiéry, takže nechodí do práce a mají tedy zajištěné hlídání dětí. Osobně ale nevěřím tomu, že by takovýchto rodičů bez potřeby hlídání dětí, byly u nás miliony. No, ale pokud budeme chtít obnovit do konce II. čtvrtletí v plném rozsahu výrobu v průmyslu, ve stavebnictví, činnost v obchodě a obecně ve službách, bude potřeba, aby se o děti někdo postaral.

Nejvyšší hygienička ve státě se vyjádřila, že děti už nejspíše až do konce června do školy nepůjdou. Bylo by chybou, kdyby vláda zvažovala při svém rozhodnutí jen jedno hledisko, hledisko epidemiologů. Pokud jde o otevírání obchodů v několika vládou slíbených vlnách, je to něco, co by nás nemělo příliš znepokojovat. Konec konců řada obchodů a dokonce celých obchodních sítí je otevřena a žádný velký nárůst počtu nakažených koronavirem se u nás nekoná.

Myslím, že při dodržení důsledné hygieny v obchodech, tak jako je tomu dosud, můžou být otevírány bez velkého rizika i další obchody. Tak, aby nevznikaly zbytečné národohospodářské škody. Celá řada restaurací změnila svou nabídku na on-line. Prodávají hotová jídla i nápoje z okének, rozvážejí je autem apod. Prostě, kdo může, tak si takto poradí. Restaurace budou velmi pravděpodobně, spolu s hotely, těmi posledními obchodními zařízeními, které budou otevřeny pro veřejnost.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

