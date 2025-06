Jiří Paroubek: Rána na plexus solaris vládě

Resort spravedlnosti přijal od trestaného člověka „dar“ ve výši jedné miliardy korun, pocházející ze silně nejasných zdrojů. Onen dárce totiž byl odsouzen za trestnou činnost, kterou prováděl v rámci on-line prodeje drog. Není potřeba mít velkou fantazii k tomu, abychom dovodili, že tato jedna miliarda korun, darovaná státu, má velmi, velmi podivný původ. A velmi pravděpodobně může mít zdroj v kriminální činnosti.

Je to neuvěřitelná chyba vlády, jejího klíčového ministra v situaci, kdy se počátkem října uskuteční volby do Poslanecké sněmovny. Je otázkou, jaký má potenciál kauza bitcoiny (neboť tato poněkud pofiderní měna byla zdrojem daru státu ve výši jedné miliardy korun) dále se rozvíjet a větvit.

Pokud se přijde na to, že vláda byla o této transakci informována, což bych považoval za rozumný postup ministra spravedlnosti, nese odpovědnost celá vláda. Pokud se prokáže, že o celé věci byl informován ministr financí či předseda vlády, anebo dokonce oba, je to stejné, jako kdyby byla informována celá vláda. V tom případě by měla vláda sama ukončit neprodleně svou činnost. A zcela nepochybně bude následovat opoziční snaha o vyvolání hlasování o nedůvěře vlády. To může proběhnout už velice rychle, třeba tento týden.

Nicméně s dosavadním stavem informací o kauze lze očekávat, že vláda útok nejspíš přežije. Tedy pokud se neukáží ještě další okolnosti, které vládě přitíží.

Velmi pravděpodobně vládu při hlasování o nedůvěře nepodpoří Piráti, kteří teď mají dětinskou radost z toho, že vlastně tuto krizi vyvolali. Být na jejich místě, nejásal bych, protože jejich politický osud je do značné míry spojen s osudem vlády, kde přes tři roky zasedali. A přispěli přitom ke krajně nepříznivému obrazu této vlády.

V každém případě vyjde ovšem vláda z této politické krize velmi oslabena. A lze předpokládat, že krize se změní na krizi permanentní. Tomu ale můžou do značné míry zabránit blížící se prázdniny. Ale ani to není jisté. Zkrátka vláda ztrácí jakoukoliv legitimitu, kterou měla pro zbytek volebního období. Ostatně vládu v posledním zatím zveřejněném průzkumu podporuje jen necelá pětina respondentů a jen 2 % bezvýhradně.

Vláda tak stráví čas, jenž jí zbývá do konce období, v obraně, přičemž opozice si může udržovat až do voleb silnou strategickou iniciativu. Pokud krize bude pokračovat, což je velmi pravděpodobné, vláda již neprosadí ze svého legislativního programu nic a bude jenom vládou politických údržbářů a stínů...

Je to zvláštní, ale prakticky každá vláda ODS končí v kotrmelcích. Byla to vláda Klausova v roce 1997. Poté vláda Topolánkova v roce 2009. Nejostudnější konec ale čekal Nečasovu vládu v roce 2013. A teď tady máme vládu politických neumětelů, která ve stavu klinické smrti, v tom lepším případě, bude úřadovat až do konce volebního období. A bude jen přihlížet velkému vítězství opozičních stran v říjnových volbách do sněmovny.

Bylo by velkou chybou, kdyby se uplatnily náměty politických kutilů na to, aby namísto této zprofanované vlády dovládla např. vláda národní jednoty, do níž by byla zapojena i opozice anebo tzv. vláda odborníků. Je potřeba, aby si současné vládní strany vč. Pirátů užily marasmus posledních měsíců své nevydařené vládní činnosti tak, aby nedostaly čas se politicky vzchopit.

