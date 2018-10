Jiří Paroubek: Realistický pohled premiéra na JE Dukovany

Je až dojemné, jak se tato lobby snaží vnutit své jednostranné představy české veřejnosti, která bude tím, kdo to celé eventuálně zaplatí. Dostavba jednoho bloku jaderné elektrárny má podle všeho stát nějakých 100 mld. Kč. Ale upřímně řečeno, nikdo není schopen zaručit, že tato cena bude konečná.

V každém případě bude energetický gigant ČEZ požadovat, v případě výstavby nových bloků, záruku státu. Jednak proto, že peníze, které si ČEZ bude od bank půjčovat, budou levnější. Ale také proto, aby si vůbec mohl půjčovat v okamžiku, kdy se skutečné náklady na realizaci výstavby bloku či bloků, přehoupnou přes rozpočtovanou cenu zhotovení. No, a samozřejmě, že takovýto přístup bude ve svých důsledcích znamenat, že máme jedinou jistotu, a tou jsou sice podstatně vyšší ceny zhotovení, než kterou by se podařilo v mezinárodním tendru vysoutěžit. A kdo to zaplatí? To budou čeští spotřebitelé, tedy domácnosti i firemní sektor.

Přitom je známo, že do roku 2030 má podle cílů Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu být minimálně 27% energie EU vyráběno z obnovitelných zdrojů. Má se zvýšit energetická účinnost o 27 – 30% a mají být propojeny elektrické rozvodné soustavy tak, aby bylo možné 15% elektřiny vyrobené v EU dopravit do jiných zemí EU. V současné době Česká republika vyváží zhruba 20% veškeré v ní vyrobené elektrické energie. S ohledem na závazky, které, jak republika, tak ostatní státy EU, pokud jde o zavádění obnovitelných zdrojů a propojení energetických soustav mají, rozhodnutí o nových obřích investicích s nejistou návratností do nových bloků jaderných elektráren, nejsou moudré. Řekněme si to otevřeně, jsou zajímavé jen pro onu zmíněnou atomovou lobby. Ani z průzkumů veřejného mínění nevychází, že by občané ČR preferovali jednostrannou orientaci na atomovou energetiku. Veřejnost dává prostě přednost energetickému mixu.

Z tohoto hlediska považuji veřejně sdělenou úvahu premiéra Babiše o tom, že je rozumnější investovat 20 mld. Kč do prodloužení životnosti stávajících bloků JE Dukovany do roku 2045, nežli dávat (nejméně) 200 mld. Kč do pořízení nových dvou bloků JE Dukovany, za racionální.

Je to realistický hlas českého premiéra, který by měli začít vnímat i jeho političtí partneři ve vládě i mimo ní, A to včetně prezidenta republiky.

