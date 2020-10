Jiří Paroubek: Soukup ve špatné formě

reklama

Zatím jsem tuto omluvu sice nezaznamenal, ale důležité pro mě je soudní rozhodnutí, se kterým dále budu pracovat. Jak mi někteří lidé napovídají, za Soukupovou iniciativou před dvěma lety byli údajně chlapci z Bison & Rose a také R. Pokorný. Tedy borci, tak nebo onak spjatí se zkrachovalým uhlobaronem Z. Bakalou. Chci jen připomenout, že soud mi přiznal také finanční satisfakci, ze které jsem mohl zaplatit své právníky, jimž děkuji za odvedený výkon. A samozřejmě, jak jsem naznačil, s rozsudkem soudu budu dále pracovat. Můj advokát v tuto chvíli připravuje trestně-právní žalobu na J, Soukupa, která mu bude vzhledem k jasnému rozhodnutí obou soudů, mnohem nepříjemnější nežli přes rok trvající tahanice u Obvodního a poté u Městského soudu v Praze, kam poslal v zastoupení své advokáty. Prostě Soukupovi jsme vyprášili kožich. A tak se snaží být zlý.

Pracuje samozřejmě, jak jinak, většinou s dojmy a nikoliv s fakty. To je prostě jeho metoda práce. Tak se zabýval J. Hamáčkem, mým starým kamarádem Petrem Bendou, ale také volebním manažerem ČSSD M. Haškem. Když to zjednoduším, prý právě oni jsou zodpovědní za porážku sociální demokracie v krajských volbách.

No a teď fakta:

1) J. Hamáček je nejpopulárnějším politikem v zemi, víc už pro svou stranu před volbami udělat nemohl; odstupovat za této situace z funkce předsedy strany, jak se toho dožaduje Soukup, by znamenalo uvrhnout sociální demokracii do chaosu. Zmizela by poslední figura celostátního politického významu. Ještě k tomu mimořádně pozitivně vnímaná občany.

2) M. Hašek se stal volebním manažerem ČSSD pro podzimní volby někdy před půl rokem. Do toho přišla pandemie. Připomínám jen první průzkum veřejného mínění, který byl zveřejněn i na stránkách tohoto serveru začátkem března t.r.. Průzkum preferencí byl proveden podle krajů renomovanou agenturou a ta zjistila, že se do krajského zastupitelstva ČSSD v daném momentě může probojovat pouze ve třech krajích. Teď je v osmi krajských zastupitelstvech. Není to žádná sláva, uznávám, já jako předseda jsem byl zvyklý na jiné výsledky (přes 35% hlasů). Hašek ale převzal přípravu volební kampaně, na které nebylo ani hrábnuto. A to, co oba dva – Hamáček, Hašek- zdědili po Sobotkovi a spol. politicky, to byla naprostá nedůvěryhodnost ČSSD v důsledku Sobotkovy činnosti, coby předsedy ČSSD. Za sedm let svého panování ve straně (2010-2017) udělal Sobotka z kvetoucí firmy, z nejsilnější strany v zemi, kterou ČSSD v roce 2010, když jsem ji odevzdával do jeho rukou, byla, outsidera české politiky. K tomu je potřeba mít mimořádný destrukční talent. Ale už mnohokrát jsem řekl, že si myslím, že mu v tom pomohlo jeho okolí. Tedy Chovanec, bisoni a Pokorný.

3) P. Benda se ujal organizace voleb v Ústeckém kraji začátkem srpna poté, co byla vedením ČSSD schválena kandidátka ČSSD pro krajské volby. Soukup se opět nezabývá fakty. V červenci podle průzkumu relevantní agentury pro výzkum veřejného mínění, měla ČSSD volební preference na úrovni 2%. Upřímně, já, pokud bych dělal předsedu sociální demokracie, bych ty lidi, kteří způsobili tento debakl, vyhodil z vedení kraje už dávno. Ostatně to, že Hamáček měl pravdu, prokázal i volební výsledek Lepšího severu, kdy z (bývalých) sociálních demokratů se do zastupitelstva kraje dostal na cizí kandidátce jediný. A to tuším až na pátém místě, i když byl lídrem kandidátky spíše pravicových a ostře pravicových politiků. Prostě tahle parta, která kandidovala v rámci Lepšího severu, chtěla politicky zachránit sama sebe a na stranu kašlala.

A připomeňme si stručně, co se dělo v posledních deseti letech v ČSSD v Ústeckém kraji. Tedy poté, co se ho v roce 2011 zmocnili moji političtí odpůrci:

Jeden funkcionář zamordovaný. Další, vicehejtman zavřený ve vězení a snad ještě čekající na další soud. Další bývalí vedoucí funkcionáři ČSSD z kraje jsou nyní souzeni v rámci kauzy ROP Severozápad a zřejmě je nečeká nic dobrého. Tohle vše nevzniklo ze dne na den. Byla to ostuda trvající téměř deset let. To nemohl „Paroubkův“ Benda, ba ani politický Einstein změnit za deset dní volební kampaně. Prostě to chce provést důslednou očistu od všech těch, kteří se podíleli na skandálech a chybách v rámci ústecké organizace ČSSD v posledních deseti letech. Zkrátka, hledat pravdu, to Soukupovi moc nejde.

Ještě připojím malou doušku. Pan prezident se zmínil, že bylo chybou, když vedení ČSSD zrušilo v červenci prý „demokraticky zvolenou“ kandidátku později Lepšího severu. Pan prezident dostal informaci poněkud lživou, a to po ose Havelka (=Chovanec) – Martin Nejedlý. Chápu, když jsou lidé kámoši, ale neměli by lhát. Podle zvyklostí a možná i podle Stanov ČSSD jsou kandidátky pro krajské volby, schvalovány krajskou konferencí. A to se pak dá mluvit o demokracii. Parta v dřívějším vedení ČSSD v Ústeckém kraji, však si nebyla jistá, zda má na schválení kandidátky na krajské konferenci hlasy. Proto neuspořádala krajskou konferenci. Hamáček a vedení ČSSD tedy postupovali zcela demokraticky, když takový paskvil odmítli a pustili se dopředem ztracené bitvy s vlastní stranickou kandidátkou. Zvýšit volební preference během několika týdnů z 2 % na 5% bylo prostě nad síly kandidátů zejména s ohledem na chyby a skandály, se kterými se na Ústecku ČSSD v posledních deseti letech potýkala.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Proč Právo nechce Hamáčka? Jiří Paroubek: Mezihra krajských a senátních voleb Expremiér Paroubek provedl důkladnou analýzu volebních výsledků ČSSD. Toto teď radí Hamáčkovi Jiří Paroubek: Jak dál, levice?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.