Jiří Paroubek: Spojí se Soukup a Okamura?

Ale v každém případě výsledek, aniž bych to měl nějak exaktně propočteno, je nejspíš takový. Kromě toho, rétorika J. Soukupa v jeho pořadech, dikce rádoby silného muže s vášnivou gestikulací a s poněkud neurotickou mimikou v obličeji a zejména výběr témat, byly zaměřeny na voliče SPD nebo na zdivočelé voliče levice. Prostě rétorika, že všichni politici jsou lumpové a kradou, není sice originální, ale A. Babiš ji pochopitelně jako předseda vlády pomaličku pozapomíná a SPD zřetelně ztrácí dech a to je příležitost pro nového Proroka. Soukup se pochopitelně ke svému nemalému majetku dopracoval zcela jako skaut...

Tomio Okamura je nicméně zdatný populista a politik a vůbec nepochybuji o tom, že pokud se mu povedlo se dvakrát dostat do sněmovny s vysloveně populistickým programem, může se mu to povést potřetí i s trochu jiným populistickým programem. T. Okamura má skvělý čich na nálady ulice, řekněme si otevřeně, že těch nejfrustrovanějších a nejstresovanějších vrstev české společnosti.

J. Soukup používá ve své televizi jako konferencier vlastně okamurovskou metodu práce bez Okamury. Neumím si tak úplně představit, kdo bude těch dvacet nešťastníků, kteří by snad společně se Soukupem kandidovali do Evropského parlamentu. Nevím, nevím.

Zdálo by se mi proto docela logické, pokud by oba borci, tedy T. Okamura a J. Soukup – při volbách do Evropského parlamentu - spojili své síly. Okamura má jakés takés politické pokrytí jednotlivých regionů, Soukup má peníze a může si zajistit publicitu v rámci svého, byť pomenšího, ale mediálního impéria. Způsobem komunikace obou politiků, tedy toho zkušeného i toho začínajícího, je bulvár. V případě Soukupa je to zlý a lživý ultrabulvár.

Hnutí Tomia Okamury v posledních měsících, alespoň podle většiny průzkumů, ochabují volební preference. Naopak Soukup představuje, de facto, nový subjekt a já osobně si takovou spolupráci SPD, Okamury se Soukupem umím docela dobře představit. Je otázka, jestli se ti dva mohou dohodnout, ale já si umím představit, že se dohodnou.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Quo vadis Británie? Jiří Paroubek: Vzpomínka na Jana Palacha Jiří Paroubek: Romantici z pražské radnice Jiří Paroubek: Zařadí se prezident do řad zpátečníků?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV