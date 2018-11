Jiří Paroubek: TV Seznam se jako obvykle mýlí

To říkám velmi mírně a velmi slušně. Na druhé straně se objevují úvahy o tom, že práce komise nejspíš vyústí v podání trestních oznámení na politika či politiky s politickou i věcnou odpovědností za chybně provedenou privatizaci důlní společnosti. Mám v první řadě na mysli prodej za odhadní cenu podle metody ocenění, která údajně byla nejméně výhodná pro stát. Jinak řečeno, odhad hodnoty minoritního podílu OKD byl nejnižší možný ze všech možných odhadů a to prý do něj ještě nebyly zahrnuty byty OKD. Tedy přesněji více než 43 000 bytů důlní společnosti, obsazených jejich nájemníky.

Pokud dojde k podání trestního oznámení, úvahy některých právníků směřují k tomu, že má dojít také k nedozírným následkům pro zkrachovalého uhlobarona Bakalu, který je rovněž americkým občanem. Podle těchto úvah má na Bakalu okamžitě „skočit“ americká FBI, údajně pro korupci politiků. A to je prý v USA federální zločin, který je velmi důrazně u amerických občanů trestán. Nevím, jestli si pan předseda komise Černohorský je dobře vědom toho, co je zde ve hře. Osobně se domnívám, že nikoliv.

Naopak lidé, kteří dělají marketingové zázemí Z. Bakalovi, tj. V prvé řadě jeden ze zakladatelů společnosti Bison & Rose Růžička (dříve poradce premiéra Sobotky a ministra vnitra Chovance) a podle zpráv z trhu také mediální agentura MÉDEA televizního magnáta a konferenciéra Soukupa, projevují značnou nervozitu. Chlapci se zřejmě domnívají, že toho vím víc, než ve skutečnosti vím a že bych prý o tom mohl podat závažné svědectví parlamentní komisí a později u soudu. A to je, podle některých úvah důvodem, proč je kolem mě v posledních měsících takové mediální dusno. Najednou se s využitím mé budoucí bývalé manželky objeví údajný problém mé osoby ve finanční či majetkové oblasti. A dnes již Zprávy.Seznam, tedy firma, která údajně dostává od Soukupovy společnosti MÉDEA každoročně inzerci v řádech milionů či desetimilionů korun, spekulují o tom, co se bude dít 5. 12. 2018 při jednání Obvodního soudu pro Prahu 5, kam Městský soud vrátil celou záležitost péče o mou dceru a výživného k projednání. Do doby jednání soudu nebudu - ani při provokacich podobných tě dnešní na seznamu - podávat žádné (ba ani dílčí) informace o tom, co chystám. Ale už teď mohu sdělit, že 5. 12. 2018 učiním závažné prohlášení, ve kterém shrnu svůj další postup v právní oblasti.

V těchto dnech můj právník jen požádá mediální dům Seznam, aby zanechal spekulací směřujících k dehonestaci mé osoby.

