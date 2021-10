Jiří Paroubek: Tragikomický vstup příští vlády na scénu

reklama

A tak presumptivní ministr zdravotnictví Válek z TOP 09 již podruhé odmítl nabídku premiéra Babiše účastnit se na činnosti vlády a jejích poradních orgánů ještě před tím, nežli bude ustavena vláda nová. Čísla nakažených covidem každodenně rostou. Rostou i počty hospitalizovaných s touto nemocí a pochopitelně také mrtvých. Pan budoucí ministr je ale v klidu. Prý nechce být někde blízko premiéra A. Babiše. Tady ale, proboha, nejde o premiéra, tady jde o občany této země a jejich životy.

Z MUDR. Válka už také vylezlo, že vlastně nemá žádnou strategii, ze které by vycházel v boji proti čtvrté vlně pandemie. Prostě, dosavadní opozice jen kritizovala, rozbíjela postup Babišovy vlády. Není schopna vyprodukovat ve svých anticovid týmech, které průběžně oslavovala téměř jako centrální mozek lidstva, žádnou ucelenou myšlenku jak věci řešit. Pokud se bude Babišova a Okamurova opozice chovat stejně, jako se na počátku tohoto roku chovala pravicová opozice vůči Babišově vládě, dojde k národní katastrofě…Válek neví, co má dělat a až do svého jmenování ministrem ani dělat nic nehodlá...

Vedle covidu je nyní asi největším nebezpečím vývoj v energetické oblasti. Legislativa, kterou stát přijal a umožnil vstoupit do distribuce elektrické energie a energií obecně spekulantům a šmejdům, je špatná. Je potřeba ji změnit. To bude ale nějaký týden či měsíc trvat.

Babišova vláda přišla alespoň s konkrétním postupem, který umožní odpustit DPH u uživatelům prodávaných energií. Je to zatím jen na dva měsíce. A příští rok, když Babišova vláda připravila návrh formou úpravy zákona, to už bude na nové vládě. Členové budoucí vlády neříkají v této souvislosti prakticky nic, kromě kritiky vlády současné. Žádný nápad a už vůbec ne ucelený návrh řešení.

Když jsem v televizi viděl budoucího ministra Jurečku, který rozšafně kárá vládu, že by měla mluvit v této souvislosti jasněji, musel jsem se zasmát. Tady přece musí jít o to, co pan Jurečka a spol. v této souvislosti vymyslí. Co poradí této vládě a co chtějí dělat v té své vládě, aby pomohli zhruba milionu českých domácností. Tedy možná až 2,5 či 3 milionům českých občanů, kteří se dostanou do mimořádně obtížné situace a nebudou mít na zaplacení faktur za elektřinu a plyn. To už není žádná legrace, pane Jurečko, to už není o tom, že někdo bude něco říkat srozumitelně či méně srozumitelně. To je o konceptu řešení.

Babiš řeší, možná, že nedokonale, ale alespoň něco a pánové z budoucí pravicové vlády se předhánějí jen v kritice.

Presumptivní premiér Fiala, se nám v tomto týdnu jaksi vypařil. Není ho vůbec vidět. Nevím, co to je za strategii, ale překvapuje mě také přístup novinářů, kteří se raději věnují drobnému zařízení zavěšenému na uchu prezidenta republiky, nežli budoucímu vládnímu programu. Nejsme v Severní Koreji, kde se členové vlády mohou svorně držet za ruce a pět sborové písně. Jsme v Čechách, kde by členové příští vlády a představitelé příští vládní koalice měli být vůči veřejnosti sdílní.

Dalším výtečníkem, který neví, co mluví, je pravděpodobný ministr financí budoucí vlády, Stanjura. Ten vypustil na veřejnost, že okamžitě po svém nástupu na ministerstvo eliminuje 67 mld. korun dotací ze státního rozpočtu na příští rok. Obávám se, že významná část z těchto dotací, jsou dotacemi např. pro firmy, které zaměstnávají naše zdravotně postižené spoluobčany. Ano, pane Stanjuro, to jsou ti naši spoluobčané, kteří se po navýšení cen energií vesměs také dostanou do stavu energetické chudoby. Co pak budou dělat tito lidé, když nebudou mít navíc ani zaměstnání.

Prostě, záměr snižovat výdaje státního rozpočtu a šetřit hlava nehlava, ať to stojí, co to stojí, způsobilo už v období Nečasovy vlády, kdy řídil tyto drakonické škrty ministr financí Kalousek, pokles hospodářského růstu. A v nejlepším případě stagnaci hospodářství a každoroční nárůst státního dluhu o trojciferná čísla.

Teď už jen čekám na vystoupení presumptivního ministra zahraničí Koláře, který nám předestře svou vizi zahraniční politiky. Možná by také bylo dobré, aby jeho otec, který v poslední době působil jako odmítač korektních vztahů s Čínou a expert jásající nad rozvalem vztahů s Ruskem, zveřejnil, z čeho žije. Tedy, kromě platu poradce předsedy senátu Vystrčila, prý pracuje v jakési neziskovce. Bylo by dobré vědět, odkud ta neziskovka bere peníze pro svou činnost a výplaty. Tím nechci říct, že tím zdrojem financí je Soros anebo nějaká s ním spřízněná nadace či nějaký Bakala či jiný Bakala. Předpokládám, že Kolář st. bude hlavním našeptávačem svého syna, jehož jediná kvalifikace pro oblast zahraniční politiky, ostatně poněkud sporná, byla demontáž pomníku maršála Koněva na Praze 6.

Hoši z budoucí pravicové vládní koalice by si měli být mj. vědomi zájmů českých firem, tedy vesměs těch firem s opravdu českými vlastníky, vyvážet své produkty do Ruska…

Prostě, podařená vláda, jako když vyšije a ještě k tomu její senátoři. Ti se úplně cynicky vysmívají českým občanům. Senát odmítl vládní návrh na zmrazení platů politiků na příštích pět let. Takže od ledna by měl základní plat poslanců a senátorů (a členů vlády atd.) vzrůst o 6 % na 96 300 korun. To je neslýchaná drzost a výsměch milionům českých občanů, kteří teď budou bojovat vůbec o to, aby zachránili, s ohledem na narůstající drahotu (a nejen v oblasti energetiky), své domovy.

Jestli bude takhle pravice pokračovat, za půl roku budou lidé demonstrovat v ulicích.

A v některých oblastech státu vznikne něco dosud u nás úplně neznámého: nepokoje.

