Jiří Paroubek: Už je mi sociální demokracie jen líto…

Samozřejmě, že na místní úrovni, pokud je starosta, byť je to sociální demokrat, člověkem na svém místě a pracuje dobře pro obec a pro lidi, nemusí se bát. Ve volbách nejspíš uspěje, i když bude figurovat pod dnes už zprofanovanou značkou ČSSD.

Šmarda správně uvádí, že ČSSD ztratila, a já dodávám, že především díky mému nástupci ve funkci předsedy ČSSD, Sobotkovi, důvěryhodnost a tím i širokou podporu veřejnosti.

Z toho se, bohužel, nevymotala ani za předsednictví J. Hamáčka. Ten sice zvládal velmi dobře vládní funkci, ale nedokázal se příliš prosadit jako silný stranický lídr. Byl prostě zakryt stínem premiéra Babiše, který byl hyperaktivní a měl o třídu lepší marketing.

Celá věc, tedy zachování účasti ČSSD ve sněmovně byla loni na jaře ještě stále řešitelná. Proto jsem rok a půl před volbami souhlasil s důvěrnou spoluprací s Janem Hamáčkem. Vyracoval jsem se svým týmem spolupracovníků celou řadu, podle mě výtečných, materiálů především programového charakteru, které ovšem Hamáčkovo vedení nedokázalo využít. Prostě je nechalo v šupleti anebo je zahodilo do koše, nevím. Strana tak byla bez silné ideové a programové výbavy. A tento stav pokračuje doteď. Řekl bych, že se ještě o řád zhoršil. Strana v tuto chvíli nemá žádnou originální myšlenku. Žádný viditelný a zajímavý programový cíl. To, co říkají její šéfové, to říká celá parlamentní opozice, ale hlasitěji a kvalifikovaněji. A někteří šéfové strany (Netolický a Petříček) mluví jako pravičáci.

Ve vedení sociální demokracie není jediná charismatická figura, nikdo, kdo by budil nějaké emoce. Kladné nebo záporné, ale tito lidé ve vedení budí pouze lhostejnost.

Je to o to vážnější situace, že lidé z nízkopříjmových i středněpříjmových skupin by nyní potřebovali velmi silnou ochranu ve stupňující se krizové situaci.

Pravicová vláda jim ochranu není schopná anebo ochotná poskytnout a opozice v podání hnutí ANO a SPD má také své limity.

Předseda Šmarda dnes žehrá na to, že sociální demokracie jako neparlamentní strana média nezajímá. No, ano, to jste si ale chlapci měli uvědomit v té situaci, kdy jste veřejné v mediích útočili na Jana Hamáčka, svého předsedu. A kdy např. Netolický a Petříček vystupovali jako informátoři a sekundanti nechutného dua Seznam Zprávy Kubík - Kroupa, které vedlo proti Hamáčkovi v březnu 2021 dehonestační kampaň, jež jej téměř politicky zničila. A tito dva rádoby opozičníci z ČSSD se na tom svými denunciacemi s velkou chutí podíleli. Byla to sebedestrukce strany prostřednictvím vlastních vedoucích kádrů.

Měl jsem zájem v nastalé situaci, kdy hrozil propad ČSSD do neparlamentní bezvýznamnosti, kandidovat v Ústeckém kraji, kde jsem v minulosti v dresu ČSSD s přehledem vítězil ve sněmovních volbách.

J. Hamáček, bohužel, tuto mou kandidaturu neumožnil. Možná proto, že se obával reakce vnitrostranické opozice typu Šmardy, Petříčka, Netolického, Pocheho, Sobotky, Pokorného a spol.. Strana se tak nedostala do sněmovny o pouhých 18 tisíc hlasů. Ty se daly s přehledem získat právě v Ústeckém kraji. Tedy, pokud bych kandidoval. Mrákotný lídr kandidátky ČSSD získal na Ústecku ve sněmovních volbách něco málo přes 3% hlasů. Ostatně, co očekávat od člověka, který kandidoval jako policií obviněný z trestného činu.

Takže, pokud dnes Šmarda lamentuje, že je ČSSD bezvýznamná a média nezajímá, může si za to parta v jejím vedení sama.

Ještě pár slov k Praze, k pražské spojené kandidátce ČSSD a Zelených. Já považuji sestavení takovéto kandidátky za kardinální chybu a pokus o vytvoření jakési levicové pražsko-kavárenské platformy ČSSD. Doufám tedy, že tato kandidátka bude, coby apendix ČSSD, ve volbách naprosto rozdrcena. Jen tak má sociální demokracie v budoucnu jakous takous možnost, aby se rehabilitovala a postupně nabrala sílu a vrátila se za pár sezon akceschopná do politického boje.

Myslím, že je to možné. Obtížně, ale je to realizovatelné.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

