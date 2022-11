Jiří Paroubek: Vládní galerka

reklama

Přitom kdokoliv, kdo vyjádří jiný politický názor, nežli mají oni, podporovaní mediálním mainstreamem, je nepřítel. A jejich povinností je pak jakéhokoliv nepřítele jakýmikoliv prostředky dehonestovat a kdyby šlo, zničit.

Před páteční protivládní demonstrací se na mě obrátili organizátoři této akce, abych na ní vystoupil s politickým projevem. Zastávám dlouhodobě názory kritické vůči vládě a tak jsem ochotně souhlasil.

Musím říci, že snahou mainstreamových médií v posledních týdnech bylo organizátory protivládních demonstrací za každou cenu dehonestovat, urážet. A zejména jim neumožnit reakci na tyto urážky a často zavádějící protiargumenty uváděné v opravdu vlivných mainstreamových médiích.

Když jsem se podíval na začátku svého projevu na účast demonstrantů na Václavském náměstí, viděl jsem prakticky plný hlavní bulvár Prahy. Jen na Můstku bylo vidět, že je dav trochu méně hustý. Ale lidé přicházeli a odcházeli. Nicméně, Rakušanova policie se snížila k odhadu, že se demonstrace účastní nižší desítky tisíc lidí. Já bych odhadl a také jsem to řekl hned ve svém projevu na demonstraci, že na náměstí bylo na začátku demonstrace nějakých 80 tisíc lidí.

Ale pochopil jsem, proč Rakušanova policie uměle snižuje tyto počty účastníků. V neděli totiž proběhla médii preferovaná provládní demonstrace, prý proti strachu. A tam policie napočítala také „nižší desítky tisíc“ účastníků, takže mainstreamová média mohla po této manipulaci prohlásit, že vlastně provládní Milion chvilek měl na své nedělní akci více účastníků...

Jak jsem se zmínil, demonstrace Milionu chvilek byla prý „proti strachu“. To byla pravda jen do určité míry, protože na Václavském náměstí se mj. strašilo Putinovými tanky v Praze. A to doslova.

Sžíravé kritice jsem pochopitelně za své vystoupení neušel z úst vládních představitelů ani já. Organizátoři jsou prý dezinformátoři a víceméně proruští agenti.

Starý popleta, ministr zdravotnictví Válek, který dlouhé měsíce zapírá existenci další vlny covid-19 mě označil za Klementa Gottwalda. Vyjádření polosenilního ministra, který mi způsobem mluvy připomíná Zdeňka Nejedlého neblahé paměti, je smutným příkladem poklesu člověka s vysokým akademickým titulem. Činila se také v urážkách mé osoby také ministryně Černochová. Jako vždy. Ona se snaží používat v každém případě velmi nepřiměřené výrazové prostředky. A tak jsem se dozvěděl, že si prý barvím vlasy a že prý v důsledku toho vypadám jako deviant z Matějské pouti...

No, podobný názor vyjádřil už před mnoha lety zlopověstný ministr financí Kalousek. Tehdy v parlamentní debatě ovšem v tomto bodě prohrál. A pokud se chce podívat paní ministryně na mé vlasy zblízka a já pochybuju, že by chtěla znát pravdu, rád ji tuto možnost dám. A chtěl bych ji ubezpečit, že hlavní organizátor Matějské pouti, jehož její strana v tzv. Kubiceho zprávě před šestnácti lety lživě označila za cappo di tutti cappi organizovaného zločinu, žádné devianty na Matějské pouti netrpí...

No a konečně senátorka Němcová. Vzpomínám si, jaké nálady vzbuzovala tato žena mezi soc. dem. poslanci v době, kdy jsem byl předsedou strany. Úmyslně nepoužívám výrazu dáma, protože slovník, který používá, jako kdyby vypadl z nějakého kanálu či ze zaplivané restaurace páté cenové skupiny. Ti zmínění sociálně demokratičtí poslanci jí dali přezdívku Ilse Kochová, podle nechvalně proslulé dozorkyni z koncentračního tábora. Němcová se léta stylizuje do pozice morálního svědomí národa. Patrně již zapomněla, že kdysi kradla v samoobsluze rohlíky a že ve funkci v čele sněmovny malverzovala státní peníze tak ubohým způsobem, že služební auto sněmovny používali členové její rodiny. Tato žena, vzděláním knihovnice (pochopitelně ne s univerzitním vzděláním) se snaží vystupovat jako velice vzdělaná a distinguovaná dáma. Já bych ale řekl a je to můj názor už dlouhá léta, že jí patří - díky nechutným osobním útokům- čestné místo mezi vládní galerkou.

Silná slova představitelů vlády nemohou zakrýt několik smutných skutečností, které byly obsaženy v mém projevu.

Jednak členové vlády vlastně ani nejsou schopni a už vůbec ne ochotni diskutovat o svém škůdcovském díle:

1) Inflace je reálně vyšší než ta vykazovaná, i tak vysoká – 18%. V těch 30 – 40 položkách opravdu základních potravin, energií, pohonných hmot, nájemného, tepla se nejspíš pohybuje vysoce nad 20% a spíše k 25%. Vláda ale nedělá nic. Je zřejmě snazší urážet politické oponenty slovníkem stoky.

2) Razantní zvýšení cen energií bude mít za následek krachy stovek zejména malých a středních českých firem. Vláda nedělá nic, aby tomu zabránila a tak nás nejspíš v zimě překvapí rozrůstající se mnoha set tisícová armáda nezaměstnaných.

3) Vláda ordinuje redukční dietu široké veřejnosti, doporučuje na zimu do bytu v případě chladu použít dva svetry, ale vládní poslanci si nezapomněli královsky navýšit platy od 1. ledna příštího roku. Toto navýšení se týká premiéra, ministrů, poslanců, senátorů.

4) Organizátorům protivládních demonstrací jsou upírány možnosti vystupovat v hromadných sdělovacích prostředcích, tedy v těch mainstreamových. Nemají tedy vůbec možnost korigovat zkreslené informace o jejich názorech a bránit se.

5) Vláda se pustila, a velkou aktivitu v tom vyvíjí ministryně Černochová, do objednávání předražených a do značné míry zbytečných útočných zbraní. A tak za 80 miliard chce vláda nakoupit 24 amerických stíhaček F35. Přitom dosavadních 14 švédských Gripenů hladce postačí, aby přelétly za 6 minut území celé republiky a ještě byly schopny v případě potřeby hlídat i Slovensko a Pobaltí. Nejen to, vláda chce nakoupit za zhruba 20 miliard německé tanky Leopard. K tomu musíme ovšem připočíst ještě to, že řada mostů v Česku není stavěna na vysokou tonáž těchto tanků. Bude tedy muset být zrekonstruována, zesílena. Ministryně obrany, která si barví vlasy na blondýnu, také sní o téměř dvou stech obrněných transportérech. Prostě, rozpočtový průjem na druhou. No, protože zákon o zachování hmoty platí i ve financích, pokud budeme razantně o desítky miliard každoročně zvyšovat ve státním rozpoctu zbrojní výdaje, nebude dost peněz na zdravotnictví, školství, vědu a výzkum, sport, nové silnice a dálnice a jejich opravy.

6) Vláda není schopna čelit argumentu, že klíčem k odstranění drahoty je ukončení války na Ukrajině. T. č. je Česko předsednickou zemí EU. Ale vláda nedělá nic, aby se pokusila o mírové uspořádání na východě Evropy.

7) Nejsem sám, kdo si myslí, že vláda nehájí národní zájem. Hájí na prvním místě zájem Washingtonu a Bruselu, jejichž zájmy ovšem nejsou vždy totožné s našimi národními zájmy. Bohužel, vláda není schopna snášet tvrdé argumenty, pokud se jí to nehodí do krámu a silnou rétorikou se snaží zakrývat svou kolosální neschopnost vládnout.

Obávám se, že důsledkem této její neschopnosti řada z nás prožije ve svých nevytopených domovech nějaký ten nepříjemný studený večer či dokonce den.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Často se nemohu ubránit dojmu, že jsme se nějak vrátili v čase Jiří Paroubek: Životní úroveň lidí dramaticky klesá Jiří Paroubek: Nevšední víkendové zážitky Jiri Paroubek: Zprávy, které by neměly zapadnout

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.