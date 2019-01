Jiří Paroubek: Zařadí se prezident do řad zpátečníků?

Podpora případných sňatků homosexuálů sice dnes není tak vysoká, ale je dosti vysoká na to, aby byl názor významné a zřejmě dnes většinové části české veřejnosti opomíjen, a to dokonce prezidentem republiky. Ať chce nebo nechce, prezidenta Zemana jako svého považují především levicově zaměření voliči, kteří ve své podstatě vždy tendovali k respektování lidských práv a svobod občanů. Nemyslím si, že by někomu mělo vadit, pokud si občan vezme za manžela či manželku (jak to chcete vidět) osobu stejného pohlaví. Byla by to velká chyba prezidenta.

Na druhé straně je dobře, že prezident republiky upozorňuje na možnou odvetu Číňanů za diskriminační postupy uplatněné českou vládou vůči čínské firmě Huawei. Zdá se, že některé bezpečnostní složky našeho státu, s horlivostí sobě vlastní, vycházejí vstříc zájmům amerických zpravodajských služeb. Americké firmy, které zápolí o trh s elektronikou s čínskou firmou Huawei, u svých výrobků v řadě parametrů zaostávají za čínskou konkurencí s Huawei. Proto přichází toto diskriminační rozhodnutí. Jak se říkalo za starého režimu: "Když v Moskvě prší, otvírají někteří soudruzi u nás deštníky".

Za zamyšlení stojí také děsivé úvahy nynějšího senátora a někdejšího neúspěšného prezidentského kandidáta Fišera o potřebě „vakcinace (české společnosti) proti ruské propagandě“. Bylo by dobře, aby pan presumptivní prezidentský kandidát takto pokračoval. Aby šířil podobné znechucující bláboly, které musí od jeho volby odradit každého rozumně uvažujícího člověka. Nepochybuji o tom, že je zde někdy militantní, ale jak ukazují výsledky voleb, spíše slábnoucí antiruská a komunistožroutská část občanů. Na ty se zjevně Fišer chce orientovat. Je to zbytečné rozdělování české společnosti.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV