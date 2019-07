Jiří Paroubek: Zastavte tu trapnost

Žil jsem v přesvědčení, s ohledem na rezervované chování premiéra, a ještě více pak vicepremiéra Hamáčka, že při odvolávání ředitelů galerií (a v zásadě jde hlavně o ředitele Národní galerie Fajta), se jednalo o Staňkovu sólo akci. Bez toho, že by o ní dopředu věděl premiér, respektive místopředseda vlády a předseda ČSSD Hamáček. Hamáček byl ovšem Staňkem informován a společně – alespoň podle vyjádření Babiše – informovali oba o záměru Staňka také premiéra. O to více pak muselo být šokující odvolávání takového ministra, který dělal pořádek ve vlastním resortu i pro prezidenta. Sociální demokracie celou akci marketingově nezvládla. Zdá se, jakoby jí někteří funkcionáři ČSSD ani zvládnout nechtěli, protože se chtěli zbavit docenta Staňka.

Prostě z celé kauzy vychází směrem k ČSSD nehezký odér. A pokud dnes ještě někteří funkcionáři ČSSD, jako například místopředsedové strany Veselý a Onderka, mluví o neschopnosti premiéra, je to spíše ostudné, neboť premiér v tom hraje opravdu vedlejší roli. Oni jsou smutnými hrdiny burlesky...

Celá tato pseudokrize ve vládní koalici je vlastně o ničem. A vychází - bohužel- z naprosto rozdělené sociální demokracie, ve které vládne chaos, v němž se každý vyjadřuje o všem řečmi z břicha do větru....

Pokud oslabují v tuto chvíli podle prázdninového průzkumu agentury Median preference hnutí ANO, neposiluje ani sociální demokracie. Vládní pseudokrize, vyplývající z kauzy Staněk, není ani o korupci, ani o zneužití veřejných peněz členem vlády, ani o jeho kardinálně špatném politickém rozhodnutí.

V tuhle chvíli by si měli hlavní protagonisté krize, což jsou vedoucí sociálně demokratičtí funkcionáři a Andrej Babiš, dát bobříka mlčení. Se zdrženlivostí ve vyjadřování počkat do termínu, ve kterém prezident přislíbil jmenovat nového ministra. A během těch čtrnácti dní se v klidu podívat na Šmardovy předpoklady vykonávat zdárně ministerskou funkci. Na jeho manažerské zkušenosti. Na erudici v oblasti kultury. Na jeho jazykové znalosti. Na jeho celkové vystupování, včetně zjevu. Dokonce i poslanec Birke, známý svou loajalitou k vedení ČSSD, si povšiml v mediálním rozhovoru jistých nedostatků potenciálního ministra Šmardy v oblékání…Prostě potenciální ministr by neměl chodit oblečen jak k taboráku.

Není pravda to, co říká předseda Senátu Kubera, že pokud prezidentovi navrhne premiér ke jmenování do ministerské funkce třeba Ferdu Mravence, pak musí prezident sklapnout podpatky a poslušně Ferdu jmenovat. Striktně vzato, podle Ústavy ano, ale jde také o to, že v tomto případě nemusí být jmenován právě, obrazně řečeno Ferda Mravenec, ale Brouk Pytlík.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Bursíkův svět elektromobilů Jiří Paroubek: Řídí Sobotka ČSSD dál? Jiří Paroubek: Dvojí metr prezidentky Čaputové Jiří Paroubek: Další hřebíček do rakve

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV