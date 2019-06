Jiří Paroubek: Žijeme ve studeném míru

Johnson má představu, že si vynutí změnu již dohodnutého návrhu Brexitové smlouvy mezi EU a Velkou Británií tak, jak ji dojednala Theresa Mayová. Určitě se bude snažit podle svého velkého vzoru Donalda Trumpa použít taktiku vydírání vůči EU.

Nejspíš dojde k tomu, že pod jeho vedením Velká Británie pozastaví své platby do kasy Evropské unie, aby ji donutila k úpravě smlouvy. Noví šéfové EU to zkrátka budou mít těžké. Pokud by snad na to kývli – ale já si to nemyslím – dostali by se jen do vleku událostí. Pravdu má francouzský prezident Macron, jenž říká, že rozvod s Velkou Británií je potřeba maximálně urychlit. Dalším nepříjemným faktorem způsobujícím napětí na světových finančních trzích je jednání o čínsko-americké obchodní smlouvě. Spojené státy uplatnily vůči Číně navýšení cel u celé řady Čínou do USA dováženého zboží. A chtějí v tom pokračovat. Čína zase naopak zatěžuje cly americké zboží. Takže konečný spotřebitelé v obou zemích toto Trumpovo rozhodnutí de facto zaplatí. Evropa v tuto chvíli může být ráda, že se Spojené státy věnují Číně.

Protože až se USA zbaví břímě jednání s Čínou, můžeme se těšit na to, jak bude Trump řešit své představy vůči EU. Pro Českou republiku bude zajímavé zejména to, zda Trump navýší na 25% cla na auta dovážená z Evropy. To připraví české automobilky o řadu zakázek, nikoliv ve Spojených státech, ale v těch zemích, kam budou směřovat exporty od velkých výrobců automobilů, zejména z Německa a z Francie.

Je tu také napětí s Íránem, kdy Spojené státy se svými blízkými spojenci Izraelem a Saúdskou Arábií haraší zbraněmi vůči Íránu. Írán před pár desítkami hodin sestřelil americký dron, který podle Íránu vletěl na íránské území, podle USA se pohyboval nad mezinárodními vodami). Spojené státy připravovaly okamžitý letecký odvetný úder, který naštěstí prezident Trump včas zastavil. Prezident Trump a jeho tým přece nemůžou přehlédnout tak úplně situaci, kdy jeho západoevropští spojenci mají k takové dobrodružné politice USA výhrady a vytvářejí si odstup. Jak to řekl na jednání ministrů zahraničí EU před pár dny lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn, Spojené státy před druhou invazí do Iráku takto použili k přesvědčení svých spojenců falešné důkazy.

Prostě Spojené státy by se mohly podobnými akcemi dostávat do stále větší politické izolace. V každém případě ovšem zprávy o sestřelení dronu katapultovaly vzhůru (dočasně) ceny ropy, protože pokud by došlo, byť k lokálnímu konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy, mělo by to za následek omezení nebo dokonce přerušení dodávek ropy z oblasti Perského zálivu. Životním zájmem EU, ale také Číny, Japonska či Indie je, aby k takovéto eventualitě v žádném případě nedošlo. Zájem EU je zklidnit situaci v Perském zálivu a zabránit hrozícímu konfliktu mezi USA a jeho spojenci na jedné straně a Íránem na straně druhé.

Země Evropské unie a zejména jejich noví lídři by si měli uvědomit v těch příštích týdnech, že prostě zájmy USA a zájmy EU se v mnoha směrech rozcházejí a tomu upravit svou zahraniční politiku.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Ošidnost příměrů v politice Jiří Paroubek: Zavilost stavitelů Mariánského sloupu nezná mezí Jiří Paroubek: Minikrize ve vládní koalici Jiří Paroubek: Fall Gleiwitz v Hormuzském průlivu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV