Jiří Vyvadil: Biden - Putin je agresor. Trump - Je to geniální

reklama

V rozhovoru s moderátory konzervativního rádia a podcastu Buckem Sextonem a Clayem Travisem 75letý republikán popsal, jak den předtím sledoval v televizi Putinův projev, v němž uznal samozvané „lidové republiky“ Luhansk a Doněck.

„Řekl jsem si: ‚To je skvělé.‘ Putin prohlašuje velkou část Ukrajiny za nezávislou. To je úžasné.“

„Řekl jsem: ‚Jak chytré to je?‘,“ upřesnil Trump. V souvislosti s Putinovým oznámením, že ruští vojáci budou zajišťovat „mírové operace“ na východní Ukrajině, exprezident řekl: „To jsou nejsilnější mírové síly, jaké jsem kdy viděl. Bylo tam víc tanků, než jsem kdy viděl.“

Anketa Obejdeme se bez ruského plynu? Ano, ihned 1% Ano, časem 3% Ne 96% hlasovalo: 8000 lidí

Trump dodal, že USA by mohly takové mírové síly využít na své jižní hranici, čímž narážel na příchod velkého počtu migrantů ze Střední Ameriky na hranici USA s Mexikem.

Trump také řekl, že kdyby byl dnes prezidentem on, a ne jeho nástupce Joe Biden, k eskalaci ukrajinské krize by nikdy nedošlo. „U nás by se to nikdy nestalo. Kdybych byl v úřadu já, bylo by to nemyslitelné.“ Biden neměl „žádný koncept“.

Ve stejný den úřadující prezident Joe Biden označil Rusko za agresora a představil první sadu sankcí.

Rusko provedlo invazi na Ukrajinu a zaplatí za to vysokou cenu. Mimo jiné ve formě sankcí, které budou mnohem tvrdší, než ty dosavadní. Tak se dá ve stručnosti shrnout večerní projev amerického prezidenta Joe Bidena, který v úterý podobně jako evropští lídři oznámil první sadu protiruských sankcí v reakci na kroky Moskvy. Podle některých analytiků jsou však oznámené sankce o něco mírnější, než se všeobecně očekávalo, protože se Bidenova administrativa zalekla případných negativních dopadů na domácí trh, zejména na cenu ropy.

Politické nálady jdou ve vlnách. Momentálně to vypadá, že při novém soupeření mezi Trumpem a Bidenem za necelé tři roky je rozhodně pravděpodobné, že se pánové Trump s Bidenem opět setkají. A jak to nyní vypadá, nadšení z Bidena už hodně vyprchalo a Trump by nebyl bez šance. Takže si možná Trump s přítelem Putinem bude moci plácnout.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Pokerová hra Rusko-Západ (Zajatý agent promluvil) 10. Jiří Vyvadil: Pokerová hra Rusko-Západ aneb Biden už asi fakt zešílel (9) Jiří Vyvadil: Pokerová hra Rusko-Západ, aneb Babiš palec nahoru (8) Jiří Vyvadil: Pokerová hra Rusko-Západ 7 (Ve středu začíná 3. světová)

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.