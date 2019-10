Jiří Vyvadil: Chcete vyrazit Turecko z NATO? No jen do toho…

Pár mých čtenářů mi vytklo, že se dívám na počínání Turecka shovívavě, protože ten parchant Erdogan by měl být okamžitě odejit z NATO…

No jen do toho…

Donald Trump, mimochodem podobně jako před třiceti lety Václav Havel, bere NATO jako relikt studené války s tím, že by mělo být rozpuštěno. Po dvou letech už mu to zatrhli, ale on se stejně svého pozitivního vztahu k Rusku nevzdává.

Už několik let činitelé NATO lakují vztah k Turecku na růžovo a dělají, že vše je v pořádku.

No samozřejmě, že není a není nic.

Od vojenského puče proti Erdoganovi, kdy Putin snad 11 minut předtím, než vpadlo vojenské komando do pokojů hotelu, ve kterém se Erdogan rekreoval, ho nechal varovat a zachránil mu tak život. V situaci, kdy vzbouřenci obsadili média, zajali náčelníka generálního štábu by, za jiných okolností bylo o puči rozhodnuto. Nuže těch 11 minut vše změnilo. Když Erdogan z letadla, které se na poslední chvíli vzneslo, improvizovaně mobilizoval národ, poměr sil se změnil a puč byl zaříznut.

Putin i Erdogan ovšem znají svou váhu a ta váha Putina i v očích Erdogana je prostě vyšší. Také rok trvalo, po nešťastném sestřelení ruského letadla nad Sýrií, že Putin přerval všechny styky s Tureckem, vyhlásil všechny sankce možné i nemožné. A ač marně Erdogan volal a volal, Putin ho ignoroval.

A když do toho pokračoval proces osvobozování Sýrie a Putin na rozdíl od Erdogana je schopen dokonale komunikovat a sjednávat smlouvy se vzájemnými nepřáteli, Erdogan ví, že nemá tu sílu Putina a že bez Putina nic nezmůže.

Ano Turecko je dneska více než plnohodnotným spojencem Ruska. A když si uvědomíme, že Rusko je nesporně hlavním nepřítelem NATO, je to skvělé. Stejně tak ovšem po Trumpovo přátelství s Putinem. A jeho instinkty jsou výborné. Vidíme to i v této situaci, kdy s radostí věnoval Putinovi jako nádherný dárek dominanci na Sýrií a tím i potažmo Blízkým východem.

Trump chtěl pozvat Putina už na minulé zasedání G7 i předchozí. Kromě italského premiéra, vždycky mu to zamítli. Stále opakoval, že bez Putina nelze řešit žádný závažný světový problém. Do toho politici, kteří směřují už k propadlišti, tj. Tusk a Merkelová říkali, že by spíše měl pozvat Zelenského. (No nemohou za to. Chtějí vrátit to, co zvorali a chtějí, aby to bylo pokládáno za vítězství.). No těžko mu vyčítat, až si Putina příští rok na G7, které pořádá pozve…

A on to zřejmě udělá, i kdyby ho to mělo stát vítězství v prezidentských volbách.

No a to je jaksi k tomu, zda je možné Turecko vyrazit z NATO.

Nelze vyrazit zemi z NATO, která sice vstoupila do cizí země, třebas i lehce násilně, ale která:

1. je dohodnuta s hlavním aktérem ozbrojeného paktu, kterého je členem (Trump)

2. která doslova visí na telefonu s hlavním aktérem a patronem (země, do které vstupuje)

3. která chce vrátit do uvedené země její uprchlíky mužského pohlaví, které ta země doslova životně potřebuje (mimochodem, vášnivé výzvy žen po návratu chlapů – uprchlíků a dosti vtipné i peprné vyšly i v tisku)

4. která směřuje, oproti těm, kteří na ní falešně útočí, k územní celistvosti a nepochybně i podpoře vlády Sýrie…

Ale pokud se domníváte, že je třeba Turecko vyrazit, jsem rozhodně pro…

Turecko není můj šálek kávy a NATO je agresivní pakt.

Mimochodem usnesení o vyhlášení zbrojního embarga proti Turecku v EU neprošlo... Tak tedy běžte do toho.

Ale jinak Vám řeknu jedno. Na závěr a na tvrdo : Turecko nikdo z nás nemusí. Ale cíl, který pod tlakem Putina, ale i Trumpa, a s plným vědomím Asada, který je pravidelně informován, realizuje, tj. zneutralizování hraničního pásma a vytvoření možnosti pro návrat dvou miliónu syrských uprchlíků je gigantický, správný a jedinečný…

Potřebuje to Sýrie, potřebuje to Evropa…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

