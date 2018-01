Jiří Vyvadil: Jak je to s tou Vaší pedofilií, pane Drahoši? Má v tom prsty Putin?

Jiří Drahoš mě náhle vyskočil z řady svými hysterickými výlevy, že zahraniční, tedy samozřejmě zřejmě ruská zpravodajská služba chce zmanipulovat naše volby, aby zjevně prosadila svého kandidáta Miloše Zemana. Bylo to tak neskutečně směšné, že jsem snad poprvé a do dnešní doby naposled na Drahoše zareagoval a označil jsem jej za blba. Zpočátku to vypadalo, že chce jen upoutat pozornost, ale když zároveň navštívil tehdejšího předsedu vlády Sobotku, aby si ověřil, zda se něco proti němu nepřipravuje, mělo mě trknout, že takhle nejedná člověk, který má jen obecnou obavu o čistotu voleb, ale člověk, který má strach, aby například něco, co pečlivě skrývá nevešlo v obecnou vědomost…

Asi mnohému z nás doběhly v souvislosti s faktem, že se stal protikandidátem prezidenta Zemana jakési informace po internetu, že kdysi měl být v pozornosti STB kvůli své náklonnosti k mladíčkům, zřejmě v souvislosti s jeho aktivitami v chlapeckém pěveckém sboru, že měl mít označení tuším Bas či Akademik a že následně spolupracoval s STB v souvislosti se roční vědeckou zahraniční stáží, která podle příslušných odborníků probíhala pod patronací příslušné složky STB. By uveden i konkrétní řídící…

Nemiluji konspirace a nejsem fanatický volič Miloše Zemana, a proto jsem tuto zprávu lehce znuděn přešel k jiným informacím.

Jednoznačně jsem ovšem zbystřil dnes, když jsem si dnes v serveru Forum 24 přečetl velmi obsáhlý a podrobný článek investigativního nepřítele Miloše Zemana a Andreje Babiše a naopak dvorního podporovatele Jiřího Drahoše Jaroslava Kmenty pod příznačným názvem : Jaroslav Kmenta: Kompro na Drahoše. „Aktivní opatření“ ušité jako v Kremlu.

Jaroslav Kmenta veškerou svou energii a své schopnosti vrhl na obhajobu Jiřího Drahoše, že vše se se nyní objeví, je logicky pařát Ruska a pomyslně Putina. Když jsem si přečetl další zpravodajství, že včera pro Československý rozhlas Jiří Drahoš zopakoval, že to cítí, že Rusko proti němu připravuje protiakci a když k tomu dnes dodal, že to podobně připravuje i Hrad, vše mi doklaplo.

Ten člověk s tou hladce vyholenou tváří a pěstěným účesem má zřejmě strach, velký strach. V každém případě se tak až hystericky chová.

To, co zpočátku vypadalo jako neumělý pokus na získání pozornosti z rejstříku Hillary Clintonové, se postupem dnů mění v zoufalou snahu zabránit něčemu, co pečlivě skrýval zřejmě desetiletí a čem doufal, že bylo skartováno STB v prosinci 1989.

Nevěřím nikomu, kde se vydává za pana Čistého. Petr Nečas coby premiér zrušil svou ochranku a byl adorován, jak je šetrný v zájmu státu a přitom pravým důvodem zřejmě bylo, aby se nepřišlo na jeho sexuální život s vrchní ředitelkou svého kabinetu.

Nevěřím od pohledu Jiřímu Drahošovi a dovedu si představit jak úlisně s STB spolupracoval.

Nemám rád konspirace. Ale jestliže někdo vnějšně vzato zcela bezdůvodně v situaci, kdy za ním stojí celá havlistická opozice v zemi a měl by být tedy v pohodě, vytváří hysterické vlny, že na něho Rusové něco připravují, nezbývá mi než těm konspiracím věřit.

A opakuji, přivedl mě na to svým chováním sám pan Drahoš a jeho spolupracovník pan Kmenta.

No uvidíme. Možná to není pravda, ale pokud ano, doporučoval bych mu, aby raději brzy odstoupil. Bylo by to lidsky kruté.

PS.:

Právě vydal ředitel BIS aktuální prohlášení

Bezpečnostní informační služba se pochopitelně zabývá každým byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské.

Pochopitelně vždy existují určitá rizika dezinformačních kampaní, která jsou daní za to, že žijeme v demokratické zemi se svobodou slova.

BIS ujišťuje občany České republiky, že intenzivně plníme úkoly, které ze zákona máme, neustále vyhodnocujeme veškeré informace a jsme připravení při jakémkoliv podezření na nelegální aktivity adekvátně reagovat.

plk. Ing. Michal Koudelka

Takže, pane Drahoši, evidentně vyvoláváte poplašnou zprávu, patrně z obavy, aby se cosi nevyzradilo z Vaší minulosti. Budete-li v tom pokračovat, podám na Vás trestní oznámení.

Jiří Vyvadil

