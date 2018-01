Jiří Vyvadil: Nejsme už tak blbí, pane Bartoško...Ten Drahoš Vám jako Havel nevyjde

Velice tento krok vítám, protože je to lakmusový papírek pro nás všechny ukazující, zda jsme již normální vyspělou společností, kde každý uvažuje podle své zkušennosti a rozumu a nebo, zda jsme v zajetí těchto komediantů.

V jednom musím k Bartoškovi říci, že klesl na samé dno, když svého Havla chce nahradit Drahošem. Havel nikdy nebyl mým kandidátem, chtěl jsem Dubčeka. Havel byl sladkobolně kapitalismem, restitucemi, byl opojen lidskými právy nesoucími smrt v Jugoslávii, Iráku, byl opojen Evropskou unií a euroatlantickými hodnotami. Ale měl nějaké myšlenky. Západ jím žije a bude žít, i když u nás oslovuje stále menší část obyvatel.

Drahoš nemá myšlenku žádnou. Nic tak tupého jako je on se snad nikdy u nás ve vrcholné politice neobjevilo.

Ale budiž. To co říká Bartoška je důležité. Buď jsme stádo ovcí a tak jako před bezmála třiceti lety na pokyn herců, zpěváků a známých sportovců budeme volit hloupou prázdnou slupku, která pravda umí dělat piruety na místě, ale nemá jedinou chytrou myšlenku, a nebo jsme se přeměnili ve svébytný národ, který chápe, koho volit, přijdou – li - a to je jisté - vážné problémy na celou Evropu i svět.

Už v říjnových volbách jsme ukázali, že myslíme a havlistický svět obdržel jen 75 mandátů z 200 set. Strany Pirátů, ODS, ČSSD, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 nás sice stále z obrazovky otravují, ale ve skutečnosti se jejich význam snižuje…

Buď má pravdu Bartoška a stovky jeho stoupenců a my to rozhodnutí z října vyzmizíkujeme, anebo ukážeme, že je konec fantasknímu havlismu a Miloš Zeman zvítězí poměrem 55% ku 45%.

Nejsme už tak blbí, pane Bartoško...Ten Drahoš Vám jako Havel nevyjde.

Jiří Vyvadil

autor: PV