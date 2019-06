Jiří Vyvadil: Samozřejmě, že šlo o spiknutí Západu proti Rusku…

Říkat si může, co chce. Vyšlo mnoho dokumentů vyvracejících toto obvinění a i v tomto týdnu jsou na různých portálech všude k mání. Mimochodem. Naopak jsem nenašel jediný, který by se za Ruttovo obvinění stavěl.

Ale do toho zazněl hlasem rozhodným a kategorickým malajsijský premiér Mahathir Mohamad, který prohlásil, že jde o jde o protiruské spiknutí.

„Jsme velmi nespokojeni. Od samého začátku šlo o politickou kampaň s cílem obvinit Rusko,“ citoval dnes 93letého premiéra malajsijský list The Star. „Už před vyšetřováním tvrdili, že to zavinilo Rusko. Pokud jde o nás, chceme důkazy. Zatím žádné nejsou, jsou jen povídačky,“ konstatoval předseda malajsijské vlády. „Je pro nás velmi obtížné takový závěr přijmout,“ dodal „Je to směšné. Někdo vystřelí, nevidíte to, ale víte, kdo to byl. Čekal bych, že budou hledat pravdu,“ prohlásil premiér Mahathir Mohamad.

Výroky malajsijského premiéra kritizoval nizozemský premiér Mark Rutte kontroval, že takové úvahy mohou vést ke zmatkům. No zmatkům. Malajsijský premiér není sám, kdo má hluboké pochybnosti, že viníkem je Moskva.

Již v předvolební debatě v Holandsku Thierry Baudet, vůdce Fóra pro demokracii, euroskeptické strany Nizozemska, která mimochodem významně posílila v průběhu voleb do EP, veřejně prohlásil, že Kyjev by mohl být vinen smrtí cestujících při sestřelení Boeingu MH17 nad Donbasem 07.07.2014 a konstatoval, že zpráva mezinárodního týmu pro vyšetřování havárie tohoto stroje vyvolává značné pochybnosti. „Ukrajina je jedním z pachatelů tohoto útoku,“ řekl Baudet.

Takže jak, pane Rutte?

Asi tak: Základní zásada při vyšetřování trestných činů: Cui bono? V čí prospěch?

Rusko nepochybně nemohlo mít zájem na sestřelení zmíněného letadla. Atmosféra po odstartování majdanu a vypuknutí občanské války byla silně protiruská, protože Západ žil v domnění, jak lehce Rusko poníží a ono se to nepodařilo. Naopak pro Ukrajinu označení Ruska za viníka bylo na delší dobu rozhodující bonus, který využívala a velmi úspěšně v šíření protiruských nálad včetně zostřování sankcí.

A to, že oficiální Holandsko předložilo tuto zprávu na počátku tohoto týdne je logické. Stejně jako je mimochodem logické, že Ukrajina opět zintenzivněla v tomto týdnu boje proti Doněcku a Luhansku. Kdykoliv se totiž jedná o prodloužení sankcí proti Rusku a jsou obavy, že by se v ních mohlo šťourat ( a před časem Itálie tím varovala), přijde nějaká provokace zvlášť aktivního západního člena.

Takhle prodloužení sankcí šlo jako po másle.

Tak uvidíme, co si vymyslí za dalšího půl roku…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV