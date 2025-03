Jiří Weigl: Smutné konce

Nová americká administrativa nevidí žádný smysl v eskalaci již více než tři roky trvající zástupné války s Ruskem, nehodlá utrácet na nesmyslné ničení a zbrojení další desítky miliard dolarů a je odhodlána konflikt, v němž Ukrajina nebyla rychle Ruskem poražena pouze díky všestranné americké pomoci, co nejrychleji ukončit.

Ukrajinský prezident Zelenskyj, který přijel do USA podepsat složitě dojednanou dohodu o společném využití ukrajinského nerostného bohatství, však hned na počátku prohlásil, že není ochoten dělat s Putinem kompromisy, protože jej prý mohou s USA společně porazit. USA však nemají v plánu Rusko vojensky porážet a zastavení bojů je klíčovou prioritou prezidenta Trumpa.

Zelenskyj v jakémsi pominutí smyslů se v Oválné pracovně Bílého domu s americkými hostiteli absurdně a iracionálně pohádal před zraky televizních kamer a byl ze sídla amerického prezidenta vykázán. Připravená jednání zkrachovala. USA hovoří o ukončení své podpory válčící Ukrajině.

V této chvíli česká vládní politika i její evropští loutkovodiči se jako smyslů zbavení zaklínají svou nerozbornou podporou Ukrajiny v jejím dalším beznadějném válčení s Ruskem a útočí na základní pilíř NATO a bezpečnosti v Evropě – Spojené státy. Z úst jednoho našeho ústavního činitele můžeme dokonce slyšet vulgární urážky amerického prezidenta. Tyhle orgie nezodpovědné hlouposti vůči prezidentu Trumpovi ostře kontrastují s tupou bezvýhradnou poslušností, s jakou tyto kruhy podporovaly všechny i ty nejpochybnější kroky dřívějších amerických vlád, jejich nevyhlášené agrese a útoky na jiné země v rozporu s mezinárodním právem.

Naši atlantisté nadšeně tleskali bombardování Srbska, které vždy v historii stálo na naší straně, a dokonce ho nestoudně omlouvali jako „humanitární“, při útoku na Irák pod vylhanými záminkami se předháněli v psaní devótních podpůrných dopisů do USA a pyšnili se označením „nová Evropa“, kterou nás odměnil tehdejší americký viceprezident. Byli schopni pro velkého spojence udělat cokoliv, ať to cokoliv stálo. A nyní, když Amerika chce ukončit konflikt, který nás bezprostředně ohrožuje a již nám způsobil ohromné ekonomické ztráty, neváháme hodit do koše spojenectví s USA, dělat kříž nad NATEM a volat po pokračování nesmyslné války na Ukrajině za každou cenu.

K tomu měla sloužit bizarní konference tzv. ochotných zemí, kterou svolal do Londýna na neděli 2. března britský premiér Starmer. Jejím cílem bylo kromě obvyklých deklarací, kterými je Ukrajina zásobována celé tři roky války, vyvinout tlak na prezidenta Trumpa a přimět ho pokračovat v nikam nevedoucí Bidenově politice. Nereálných ukrajinských válečných cílů dosáhneme prý v dalším boji, který umožní Ukrajině jednat s Ruskem z pozice síly a nadiktovat mu své podmínky. To prý zařídí Evropa bez USA. A Trump a Putin, o kterém se vůbec nemluví, to prý z nějakého nejasného důvodu budou muset přijmout. Starmer hovoří o nezbytnosti spojenectví s USA, ale zcela ignoruje politické priority současné americké administrativy.

Premiér Fiala má pro nás skvělou nabídku – peníze a zbraně na stůl, řekl. O peníze nás již svou politikou připravil (rekordní inflace, ceny energií atd.), zbraně žádné nemáme, ale válka musí pokračovat. Podobně je na tom celá Evropa, ale Ukrajincům budeme nadále lhát, jak jim pomůžeme zvítězit, tak jako jsme jim lhali od samého začátku. Bez Ameriky jim žádné garance, které by odstrašily Rusko, dát nemůžeme. Ani sázka na Němce a budoucího nového kancléře Merze těžko vyjde a žádná myslitelná evropská armáda nevznikne ani v horizontu dekád. Proklamace o budování evropské obrany a ukončení války na Ukrajině se pohybují ve zcela různých časových rovinách. Evropský král je bez USA zkrátka nahý a žádné summity to nemohou zakrýt.

Evropští politici, kteří kvůli Ukrajině lehkomyslně zpochybňují či dokonce odhazují spojenectví s USA, nejsou pro nás žádnou oporou a nadějí. Ne Trump, to oni přivedli Ukrajinu do současné situace a Evropu k dnešnímu úpadku, to jejich zelená politika zničila evropskou konkurenceschopnost, to jejich podpora masové migraci rozvrátila náš kontinent. Nevěřme jim, že jsou schopni přestavět Titanic na letadlovou loď, a vyvarujme se války z Ruskem, ke které směřují.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme: Ivo Strejček: Německé volby v kontextu rozpadajícího se Západu Jiří Weigl: Muži v ofsajdu Ladislav Jakl: Jak v našem parlamentu objevovali Ameriku Filip Šebesta: Bezalternativní demokracie a návrat politiky