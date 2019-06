Josef Ježek: Brusel nebo Babiš?

„Pan Babiš se aktivně podílel na realizaci unijního rozpočtu v České republice. Má přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny Agrofert. Pan Babiš se zpronevěřil nezávislému a objektivnímu výkonu svých funkcí (premiér, ministr financí, předseda Rady pro evropské struktrální a investiční fondy a vicepremier vlády pro ekonomiku) vzhledem k tomu, že se podílel na rozhodnutích, která se týkala skupiny Agrofert.“

A na jiném místě.

„Andrej Babiuš je skutečným vlastníkem skupiny Agrofert a od února 2017 dvou svěřeneckých fondů, které plně ovládá a má proto přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny Agrofert“.

To jsou dvě citace ze zprávy auditorů, která minulý týden dorazila do Česka. Přeloženo: Mělo by dojít k vrácení dotací od února 2017, které se týkají 17 operací, v celkové výši 282 milionů korun. A to není všechno. Jsou zde údajně i další pochybení, takže celková vratka by měla činit cca 450 milionů. Mimo to by měly být vráceny dotace, vyplacené z českého rozpočtu, naposledy 100 milionů pro linku na toustový chléb. Celkem to je jistě přes půl miliardy. A pak že se nenajdou chybějící dvě miliardy na sociální služby pro kraje!

Premiér i ministryně financí však tvrdí, že zpráva je důvěrná, proto nemůže být zveřejněna (zatímco portál Seznam jí už v angličtině otiskl), je předběžná a ještě může být změněna a vůbec. Nic není definitivní. Ostatně, tohle už zpívali Voskovec a Werich: Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní…..

Zdá se, že malý Andrej si tuhle písničku v mládí často zpíval. Ale jak říká klasik: Kdo si zpívá naposled, ten si zpívá nejlíp.

Tak Brusel a nebo Babiš?

autor: PV