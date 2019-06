Karel Januška: Abeceda právního státu

Každý demokratický stát je založen na třech pilířích. Je to moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní. Každá z těchto mocí je nezávislá.

Moc výkonná (státní úředníci, policie, armáda) se musí řídit přísnou hierarchií. Každé rozhodnutí na nižším stupni je kontrolováno (úředníkem, policistou, vojákem) na vyšším stupni. Zde je jedna ze současných chyb, kterou dosud nevyřešila sametová revoluce. Totalitní systém zařadil policii do moci soudní. Státní zástupci stále podléhají ministru spravedlnosti. Pouhým administrativním krokem (koaliční) vlády lze institut státních zástupců odebrat z pravomoci ministra spravedlnosti a přeřadit ho do ministerstva vnitra, kam logicky náleží. Byli to pracovníci policie (Stb), kteří za totality útočili na pokojné demonstranty. Po sametové revoluci zůstali ve funkcích a několik let pobírali poměrně vysoké platy od státu. Je to chyba všech vlád, které vládly od sametové revoluce.

Nezávislost moci soudní je teoreticky zajištěná článkem Ústavy: Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

Činnost soudů je obvykle v každém státě zpoplatněná. Poplatky neplatí stát, je-li žalobcem. Soudce rozhoduje vzájemné spory mezi občany, institucemi, nebo státem. Soudce posuzuje příčiny a důsledky žaloby. Do úvahy musí vzít všechny předložené důkazy, a vyjádřit se ke každému důkazu. Což se nyní neděje. Vlivem znění Občanského soudního řádu se nemusí k části žaloby vůbec vyjadřovat.

Soudce má pouze dvě možnosti, jak spravedlivě rozhodnout spor.

Prvá: „Soud uznal žalobu a předložené důkazy za pravdivé. Žalovaná strana splní podmínky uvedené v tomto rozhodnutí..... Náklady soudního řízení uhradí žalovaná strana straně žalující“.

Druhá: „Důkazy žalobce soud nepřesvědčily. Žaloba se zamítá. Náklady soudního řízení žalované straně uhradí žalobce.“

V právním státě stačí, když je soudnictví jednostupňové (USA, Anglie). Posuzování, zda má žalobce pravdu, může rozhodovat porota. Podmínkou k tomu, aby soudce prohlásil tvrzení žalobce za pravdivé je, aby rozhodnutí poroty bylo jednomyslné (bez ohledu na počet porotců). Porotci mohou být bezúhonní občané.

V každém případě pro pravdivý výrok soudu musí platit: Výrok soudu k jedné straně je opakem výroku ke druhé straně sporu. Každé rozhodnutí soudu je pravomocné. Naše Ústava předpokládá dvoustupňové soudnictví (jako bylo za Marie Terezie a První republiky). Odvolací soud může výkon rozhodnutí soudu prvého stupně změnit. Povinností odvolacího soudu je rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdit, opravit, nebo vynést své rozhodnutí vyššího soudu. (Nikdy nesmí vrátit rozhodování soudu nižšího stupně, jak se nyní děje. Nestranně a nezávisle může soudce v konkrétním případě rozhodnout pouze jednou.)

Pravdomluvnost před soudem je povinná. Lživé svědectví je trestné.

Vážení organizátoři Milion chvilek. Nečiníte správně, když jste si za cíl dali odstranit premiéra z funkce. Žádný soud se případem „Babí hnízdo“ nezabýval. Pouze státní zástupci dali veřejnosti na vědomí, že by se mohlo jednat o trestný čin. Naši zákonodárci z opozičních stran veřejně s tímto termínem operují. Protože mají imunitu, je to jejich právo. Ale informace z ČT, nebo Rozhlasu+ jsou zavádějící. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání měla dávno razantně zakročit. Pan moderátor Moravec a další jsou také vyškolení v totalitní justici. Nedovedou si položit triviální otázku: Který soud rozhodl, že je premiér trestně stíhaný?

Voliči ANO jsou myslící lidé, a předpokládat o všech, že se chtějí obohatit jako doživotní zákonodárci, je nedůstojné.

Kdybyste se chtěli etablovat jako nová politická strana do příštích voleb, je nyní ta nejvhodnější doba. Cíle je jednoduchý: Učinit z České republiky právní stát. Pokusíte se prosadit v zákonodárném sboru následující doplněk právních norem:

§1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických Ústava, Listina základních občanských práv a svobod nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů, nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu. Soud na každém stupni má povinnost vyřešit spor. Nemá právo přikazovat jiným soudům, aby za něho rozhodovaly.

Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

Jestliže se ustanoví zákonodárná většina s podobným cílem, okamžitě přestane výroba nesmyslných soudních spisů, které si vyměňují státní zástupci. Soudci si budou sami kontrolovat svá rozhodnutí. Soudní řízení se podstatně zkrátí. Stát ušetří výdaje za špatná rozhodnutí soudů.

