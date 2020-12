Karel Januška: Neplacení daní

reklama

Pravidla pro zapisování do Obchodního rejstříku (OR) umožňují vyhnout se placení daní. Velké společnosti si nechávají do OR zapsat činnost, kterou ve skutečnosti neprovádějí. Soudy tento zápis provedou, i když je zjevně nesmyslný. V Předmětu podnikání mají zapsáno:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Počet činností, které nespadají do vymezené činnosti je neomezený. Vždy lze najít takovou kombinaci služeb, která není uvedená v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Když bude stát vymáhat daň od subjektu, který má v zápisu uvedenou floskuli, nikdy neuspěje. Množina nezapsaných podnikání je neomezená. Když je takový subjekt v OR zapsaný, žádný soud ho k zaplacení nemůže přinutit. Pak stačí, aby se přejmenoval a použil právnických služeb advokátních kanceláří. Advokátní kanceláře nabízí následující služby:

V RÁMCI LIKVIDACE SPOLEČNOSTI ZAJISTÍME ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI

rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace ve formě notářského zápisu

jmenování likvidátora a jeho zápis do obchodního rejstříku

určení, jaká bude odměna likvidátora

vypracování obou oznámení o vstupu společnosti do likvidace a jejich zveřejnění v Obchodním věstníku

sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy

sestavení soupisu jmění firmy v likvidaci

vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek likvidované společnosti

sestavení konečné likvidační účetní závěrky

vytvoření návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku

sepsání seznamu společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku

archivace dokumentů likvidované společnosti ve státním archivu

návrh na výmaz z obchodního rejstříku

Netrapte se sami složitým a zdlouhavým procesem likvidace společnosti a přenechte likvidaci své společnosti profesionálům!

Celý proces likvidace společnosti trvá dle složitosti případu cca 6 měsíců a jeho celková cena se pohybuje již od 19 900 Kč bez DPH včetně všech poplatků.

Nebo:

UKONČENÍ ČINNOSTI S.R.O.

Zánik s.r.o. je velmi častým jevem souvisejícím s ukončením podnikání společnosti s ručením omezeným. Máme dostatek zkušeností a víme, jak zrušit s.r.o., s likvidací společnosti s ručením omezeným máme dost zkušeností na to, aby zrušení sro proběhlo bez zbytečných potíží. Pokud je s.r.o. v likvidaci, ujme se toho likvidátor, který zná přesný postup likvidace společnosti, v tomto případě postup likvidace s.r.o. Likvidátor společnosti zajistí ukončení podnikatelské činnosti a jeho povinností je ukončení s.r.o. a následný výmaz z obchodního rejstříku. Zánik společnosti je otázkou několika měsíců. Nezajišťujeme však pouze likvidace sro, přestože je zrušení sro časté - v naší nabídce je i zánik akciové společnosti anebo zrušení obchodní společnosti jiné právní formy. Zrušení společnosti s ručením omezeným je tedy jen jednou z nabízených variant. Zánik obchodní společnosti pro Vás nebude nic obtížného, pokud se obrátíte na profesionály, kteří se likvidací společností živí, kontaktujte Profispolečnosti.cz.

Páni zákonodárci a kontrolní orgány

Zapisovat do rejstříku subjekty, které nemají přesně definovanou činnost, umožňuje subjektům vyhýbat se placení daní. Je nezbytně nutné, aby v předmětu podikání bylo pravdivě zapsáno pouze to, co zapisovatel skutečně provozuje nebo hodlá provozovat. Předmět činnosti a předmět podnikání musí být identický. Nelze do rejstříku zapisovat neexistující předmět podnikání. Žádná příloha živnostenského zákona do zápisu konkrétního subjektu nepatří.

Zákonodárci, kteří navrhli a schválili platnou strukturu, by měli být zveřejnění.

Psali jsme: Karel Januška: Justiční mafie Karel Januška: Věda ve službách mocných Karel Januška: Doplnění státního rozpočtu Karel Januška: Návrat k totalitě?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.