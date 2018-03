Karol Hrádela: Advokátní tajemství chrání nejen možné pachatele, ale zejména společnost

Když advokáti budou případně podezřelí z přípravy trestné činnosti, tak budou stíhání a bude i je jako každého člověka chránit zákaz nucení k sebeobviňování. Takže to, co chtěli Piráti, bylo vlastně, že by advokáti se měli stát práskači, když se dozví, že někdo něco udělal, tj. zpětně. To popírá princip advokátního tajemství platný již od středověku.

Advokátní tajemství chrání společnost před tím, aby někdo prostřednictvím poradců jiného měl jiným utajované informace. Napomáhá advokátům v působení na klienty, kteří k nim díky tomuto principu mohou mít důvěru. Ač to vypadá podivně, tak dokonce napomáhá předcházení trestné činnosti či uplatnění účinné lítosti atd. Chrání nejen možné pachatele, ale zejména společnost.

Již jsem dokázal upozornit díky advokátnímu tajemství lidi na možnou protiprávnost, přispěl k odstranění škodlivých následků atd. Mohl jsem jednat čestně a nebát se porušení zákona či nekorektního přístupu ke klientovi. To by bez advokátního tajemství nebylo možné.

Pokud by podobný návrh, jako nyní projednávala Poslanecká sněmovna, předložili malí chlapci, řekl bych si: No nic, chlapci dostanou rozum a nebudou jednat jako malé naivní děti. Pokud jej však předloží dospělí?

autor: PV