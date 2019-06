Karol Hrádela: Akce POP

Plně souhlasím s institutem vnější kontroly činnosti státního zastupitelství a vnějšího přezkumu jeho rozhodnutí. Mám k přístupu státního zastupitelství k trestním věcem řadu výhrad a nejsem si jist, jak důsledně státní zastupitelství prosazuje vládu práva v naší zemi, jak jsou chránění čeští občané před bezprávím. (viz)

Jednoznačně souhlasím s názorem bývalého ministra spravedlnosti Kalvody v Interview Plus dne 14. května 2019, že „Státní zastupitelství by se mělo přestat orientovat na obranu Hradu, na obranu sebe sama. Mělo by přestat nadužívat obvyklé floskule – už jste nám to jednou oznámil a už se s vámi nebavíme – a mělo by konat. Státní zastupitelství považuji za nejslabší článek, přes okouzlující kariéry jeho představitelů…“ (viz)

Sdílím obavy, že státní zastupitelství neplní zcela dostatečně svoji funkci a souhlasím s jeho názorem ze stejného rozhovoru na možnost účelového trestního stíhání, že „to možné je a že se to taky tady dělo. Pochopitelně, tato otázka je postavena před závorku, snad aby zamezila jakékoli diskusi.“ Tak jako on i já jsem na nedostatky upozorňoval státní zastupitelství se stejným výsledkem, jakého dosáhl on. Státní zastupitelství se brání a veřejnost přestává díky tomu důvěřovat v justici, byť státní zastupitelství není součástí justice. Za sebe bych uvítal „konec vlády jedné strany ve státním zastupitelství.“ je třeba uplatňovat princip Padni komu padni.

Kromě účelových trestních stíhání je dle mne větším problémem povrchní přístup státních orgánů a neřešení podezření na trestnou činnost různých osob například s tvrzením, že jde o součást obhajoby jiných. Typickým příkladem neřešení kriminality spojeným s dopady do ekonomiky jsou stále se opakující stesky na nedostatek pracovních sil a to, jak se tento problémem u nás řeší.

Podnikatelé si stěžují, že nemohou sehnat zaměstnance ze zahraničí. Za jejich zaměstnávání budou muset dokonce platit víc, než by platili našim občanům. Na Ukrajině je řada osob, které případně v České republice žily, či zde mnoho let žijí jejich rodinní příslušníci. Chtějí-li se k nám dostat, opakovaně tvrdí, že se nedostanou bez pomoci mafie, že odvádí výpalné za udělení příslušného víza, že musí platit nejen na Ukrajině, ale i v České republice různým agenturám práce atd. Tito stesky se stále opakují s pravidelností vyvolávající pocit z účelovosti jednání některých českých představitelů v dohodě s mafiánskými strukturami. Jinak se neumím vysvětlit, jak to, že tento problém není vyřešen, proč místo zapojení kvalifikovaných cizinců do rozvoje našeho hospodářství, se tomuto kladou překážky. Ptám se, v čích kapsách končí značné prostředky, o kterých jsem informován i od svých klientů.

Jsem čím dál tím víc přesvědčen, že by měla být zahájena akce POP. Nejde o akci orientovanou na pravoslavného kněze či osobu mající k popům blízko, či o rodinu Pop, ti samozřejmě jsou bez viny. Jde o Poctivou Orientaci Policie – na důsledné odhalovaní a objasňování trestné činnosti kohokoliv při plném respektování úkolů, působnosti a pravomoci státního zastupitelství. Myslím, že za to, co se děje, by nejen pár lidí z agentur práce, stavebních companyí, investičních firem atd. si zasloužilo strávit pár let v specifických zařízení na náklady státu. Trend k prosazení práva mne vede k přesvědčení, že nepochybuji, že se tak stane. Nedostatečným objasňováním trestné činnosti jsme totiž ohroženi všichni. Neřešení toho, o čem Ukrajinci běžně mluví, má závažné dopady. Pokud si toto po víkendu příslušná osoba přečte, snad pochopí, že logicky ukrajinská mafie musí být jedním z prvních cílů trestněprávního postupu našich státních orgánů. Jde o ekonomiku a bezpečí nás všech, a nejen o dopad na konkrétního jednotlivce. Toho nám může být líto, ale po víkendu je vhodné si vše v klidu nechat projít hlavou a hájit zájem společnosti. Pátek mne o správnosti takového postupu přesvědčil.

Karol Hrádela

