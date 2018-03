Karol Hrádela: Holocaust nezpochybňuji. Nemohou za něj ale Češi

Holocaust nezpochybňuji. Nemohou za něj ale Češi, jak se snaží někteří tvrdit, aby snížili odpovědnost nacistů. To samozřejmě neznamená, že se někteří Češiv jistém rozsahu na něm nepodíleli. Romové trpěli, to nelze popírat. Lety byly místem utrpení, ale koncentrák byl něco jiného. Znal jsem řadu lidí, co v koncentrácích byli. Pomáhal jsem jim, babička byla pokusným králíkem a až do konce svého života měla znetvořenou ruku z koncentráku. Lety za koncentrák nepovažují dokonce ani německé předpisy.

Dobře si uvědomuji, odkud se začaly šířit nepravdivé informace o Letech. Vím, kde působil novinář Markus Pape, autor knihy A nikdo vám nebude věřit o „koncentráku“ v Letech, který poskytuje právní rady, ač není advokát, kolik dostaly organizace šířící tvrzení o koncentračním táboře v Letech z veřejných zdrojů, dokáže každý zjistit z ARESu, kdo jezdil na akce Sudetendeutsche Landsmannschaft, je všeobecně známé, komu se dezinformace hodí, dokáže průměrný člověk odvodit, když se zamyslí.

Když nyní čtu článek "Kvůli Letům mají opletačky s policií už tři poslanci SPD" (ZDE), tak žasnu. Nemusím mít rád SPD. Přesto bych ale přál jejím poslancům kvalitní právní zastoupení. Zdá se, že si někdo neuvědomuje, co vše může kauza Lety vyvolat a jak může poškodit některé naše spoluobčany. Bojím se, že ji nejvíce odnesou Romové. Ne ti z „neziskovek“, ale běžní.

autor: PV