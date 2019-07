Karol Hrádela: Je kritika přímé volby ze strany ODS jen politickou hrátkou?

Nevíte, omluvil se Fiala za to, že vláda ODS připravila návrh zákona o přímé volbě prezidenta, jak dokládá samotný text návrhu, dostupný na webu poslanecké sněmovny (viz), když jej nyní ODS tak vehementně kritizuje? Dost se bavím, když vládní návrh do sněmovny zaslali Nečas jako předseda vlády a ministr spravedlnosti Pospíšil.

Na rozdíl od ODS, kdy tento návrh kritizuje nyní předseda ODS Fiala, tak předseda TOP 09 Pospíšil se o přímé volbě nevyjadřuje negativně. Nebo je snad kritika přímé volby ze strany ODS jen politickou hrátkou?

