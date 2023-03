Karol Hrádela: Proč by hnutí ANO nemělo podat návrh na zrušení snížení valorizace důchodů

reklama

Pokud má dojít ke zrušení ke zrušení snížení důchodů, nemělo by dle mého přesvědčení a dále uvedených argumentů Hnutí ANO 2011 podávat návrh na zrušení příslušného zákona. Podporuji proto návrh bývalého politika ČSSD Michala Haška, aby ANO 2011 nepodalo návrh na zrušení snížené valorizace důchodů, pokud by bylo hlavním cílem zrušení zákona, a ne pouze získání politických bodů. Není to proto, že bych snad chtěl umožnit prezidentu Petru Pavlovi prokázat, že jako první svůj zákon podepsal či nepodepsal protiústavní zákon. Důležitý je výsledek z hlediska důchodců.

Hašek napsal: „Zcela vážně s ohledem na vyjádření prezidenta republiky Petra Pavla jako občan vyzývám všechny opoziční strany, které avizovaly podání ústavní stížnosti v záležitosti omezení letošní valorizace penzí, aby to přenechaly prezidentovi republiky s tím, že se zapojí svými odborníky na ústavní právo a důchodovou legislativu do prezidentova týmu a podpoří jeho podání ústavnímu soudu. Prezident republiky tak bude mít šanci dokázat, že jeho pochybnosti o vládní novele i o způsobu jejího předložení, projednání a schválení, nebyly řečeny jen “do větru”“.

Podle mého přesvědčení je zásadní z hlediska úspěšnosti návrhu na zrušení snížení valorizace něco jiného.

Od svého vzniku zveřejnil Ústavní soud ke dni 19.3.2023 celkem 91269 rozhodnutí, z kterých vyhověl alespoň částečně v 5008 rozhodnutí, tj. v 5,49 %. Z nich ve věci návrhu na zrušení zákonů a jiných právních předpisů bylo 1194 rozhodnutí a Ústavní soud vyhověl ve 295 případech rozhodnutí, tj. v 24,71 %. Z těchto 1194 případů podal prezident 15 návrhů a Ústavní soud mu vyhověl v 9 případech, tj. v 60 %. Poslanci či jeden poslanec z 1194 rozhodnutí iniciovali 144, vyhověno bylo ve 40 případech27,78 %. V případě návrhu senátorů dokonce i tito byli úspěšnější než poslanci (147/43, tj. 29,25 %).

Otázka tak zní, pokud prezident, který je samozřejmě schopný a zná Ústavu, a dokonce i jmenuje ústavní soudce, a jehož úřad je historicky nejúspěšnější navrhovatel u Ústavního soudu, má pochybnosti o ústavnosti předpisu, a uspívá v 60 % případů, mají návrh podávat poslanci, kteří uspívají jen 27,78 %? Neměli by nespokojení poslanci či jejich strany (hnutí) vyhovět návrhu Michala Haška vyzvat prezidenta k podání návrhu s tím, že pokud by v návrhu prezidenta něco chybělo, nic by jim nebránilo podat později vlastní návrh. Ústavní soud by z nich udělal vedlejší účastníky a mohli by poslanci cokoliv uvádět. Nic by neztratili z hlediska naděje na úspěch ve věci zrušení zákona, naopak by zvýšili naději na úspěšný výsledek.

Jde-li o důchodce, je postup jasný, ale asi se nebude realizovat. Umím si dokonce představit, že by mohli poslanci tohoto nepodání návrhu jako první i politicky využít.

Přál bych důchodcům spravedlnost. Určitě nejsou jediní, komu se inflace vyrovnává, navíc se jim inflace ani dříve zcela nevrovnávala. Inflace se vyrovnává, pokud se nepletu, jediným subjektům – církvím, byť s určitým zpožděním. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky. Novou výši nesplacené částky finanční náhrady oznámí Ministerstvo kultury dotčené církvi a náboženské společnosti.K snížení majetkového vyrovnání církvím však vláda nepřistupuje. Důchodci mají slabší postavení.

Převzato se svolením autora z vlastního facebookového profilu https://www.facebook.com/karol.hradela

