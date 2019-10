LIGA LIBE: Žádost o vysvětlení a sdělení stanoviska k záměru regulace používání olova

Vážený pane ministře Brabče,

jako velmi nepříjemné překvapení jsme zaznamenali zprávu ČTK ze dne 16. 10. 2019, která informuje o záměru vašeho ministerstva, citujeme:

„..v příštím roce vyzvat myslivce a rybáře, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo při lovu zvěře a bezolovnaté zátěže při lovu ryb..“, a dále konkrétněji dokonce se tamtéž uvádí: „..MŽP považuje zavedení netoxických střel za jediné řešení k zamezení otrav živočichů..“.

Jak jistě prosím víte, LIGA LIBE, z.s. je nejvíce angažovaným zástupcem vůle občanů České republiky v boji proti nesmyslné regulaci legálních zbraní a střeliva, což v sobě samozřejmě zahrnuje problematiku olova ve střelách. Jelikož plošný zákaz používání olova ve střelách a v rybářských závažích ze strany EU se stává již realitou, reagovali jsme na něj Spojeným prohlášením a výzvou za téměř jeden milion dotčených občanů České republiky (kterou jsme také Vám předali dne 17. ledna 2019), kde je vyjádřen kategorický nesouhlas občanů s regulací používání olova (s výjimkou mokřadů), a kde byla současně uvedena i nejpodstatnější a nepopiratelná fakta, dokládající naprostou zbytečnost zákazů olova pro námi sledované účely.

Tehdy při převzetí naší výzvy jste osobně prohlásil, citujeme: „..Víme, že zákazy olova by ovlivnily život statisíců lidí a díváme se na to se zdravým rozumem..“ Následně, dne 22. 5. 2019, na výstavě Natura Viva, jste osobně uvedl citujeme: "...Stávající stav, kdy je ze zákona o myslivosti zakázáno používání olověných nábojů pro lov na mokřadech, považuji za dostatečný a k jeho rozšíření není žádný důvod..." A nyní, jak uvádíme výše, se od MŽP dozvídáme silně znepokojující záměry, které jsou zcela v rozporu s tímto Vaším prohlášením a ve výsledku by byly jeho naprostým protikladem.

Dne 17. ledna 2019, dále pak v květnu (22. 5.), jste tedy svým prohlášením uvedl téměř jeden milion občanů v naději, že se MŽP skutečně bude řídit zdravým rozumem a jak si prosím můžete snadno ověřit na sociálních sítích, reakce obrovského množství občanů na nečekaný obrat k opaku zdravého rozumu, jsou skutečně velmi silné, vyjadřující velké rozhořčení, pobouření a ztrátu důvěry ve Váš úřad.

Samozřejmě víme, že ochrana přírody je nesmírně důležitá a víme, že MŽP na svých bedrech za ni nese zodpovědnost.

Záměry MŽP uvedené v dotyčné zprávě ČTK se však zcela míjí účinkem pro avizované úmysly ochrany živočichů před otravou olovem, které se do přírody vrací ve formě olověných střel, broků nebo rybářských závaží. Česká veřejnost proto bere tuto aktivitu MŽP čistě jen jako přidání se MŽP ke zběsilé evropské zakazovací vlně, která však kromě neodůvodnitelných ideologicko-ekologických příčin není schopna uváděnou závažnou škodlivost olova seriózně doložit.

Neseriózní a z odborného hlediska ryze zavádějící, bylo i přímo ve zmíněném článku ČTK uvedené „odůvodnění“ na příkladu Dánska, kde prý mají „pozitivní zkušenosti s používáním alternativního střeliva již 20 let“. Přitom nebylo upřesněno, že tím střelivem jsou pouze broky do brokovnic (nikoliv kulové náboje), a že Dánsko je přímořský stát, který má v Evropě mimořádný vodní lovecký biotop, a na rozdíl od ČR, se zde v obrovském rozsahu loví především na mokřadech. Tendenčním bylo zamlčení faktu, že Dánsko (na rozdíl od dalších států EU) není vázáno a nedodržuje mezinárodní normy a standardy zbraní a střeliva CIP (Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní pro civilní potřebu), a tudíž dodavatelé střeliva na jejich lokální podmínky upravují výkon brokových nábojů tak, aby se i s neolověnými broky dosáhlo lepšího smrtícího účinku, a aby byli dánští lovci "spokojeni". Avšak takové nebezpečné zvyšování tlaků mimo normy CIP v členském státu úmluvy CIP, jakým je i Česká republika, samozřejmě nepřipadá v úvahu, protože by zvýšilo riziko exploze stávajících zbraní, nemluvě o zbraních historických.

Vy a Evropská chemická agentura tvrdíte "..že až 2 miliony ptáků ročně v Evropě umírá na otravu olovem.." Nevěříme tomu, že někdo našel v přírodě 2 miliony otrávených ptáků, posbíral je (tj. cca 2 000 tun kadáverů), uskladnil je, zaplatil (cca 100 mil. EUR) a provedl na nich průkazné chemicko-biologické testy, že viníkem je otrava olovem. Nejen my toto číslo považujeme za extrémně nadsazený nekvalifikovaný odhad tzv. "střelený od boku". Opatření na plošný zákaz olověného střeliva je v rozporu se zásadami proporcionality/přiměřenosti, protože objektivně existují zcela jiné faktory, které způsobují tisícinásobně či ještě vícenásobně větší úhyn ptáků, a právě tam má ministerstvo životního prostředí zaměřit svoji regulační pozornost, např.: uvádí se, že stovky milionů ptáků ročně zahynou nárazy do skleněných budov (včetně prosklených úředních budov Evropské komise a orgánů ochrany přírody), obrovské množství ptáků usmrtí rotory větrných elektráren, vedení vysokého napětí, srážky s vozidly, zdivočelé domácí kočky, pytláci zabíjející nelegálně ptáky na tahu ve středomoří. Absolutně největším zabijákem ptáků i jejich potravního řetězce (hmyzem počínaje) je však špatně nastavená společná zemědělská politika EU (SZP), kterou má Evropská komise a potažmo i Vy plně v rukou, a která za 15 let od vstupu ČR vedla zcela nepopiratelně k nadměrné chemizaci, intenzifikaci nevhodným způsobem dotovaného zemědělství, devastaci přírodních stanovišť, a tím vším i ke zhoršení biodiversity (nejen) ptačích druhů. Vyzýváme vás, abyste svoje úsilí zaměřili tímto směrem a nikoliv k naprosto marginálnímu vlivu olova.

Dále uvádíte ve strategii: "..V Evropské unii se odhaduje, že při lovu zvěře se do prostředí vnáší 18 až 21 tisíc tun olova ročně, z čehož asi 14.000 tun dopadá do suchozemských stanovišť a zbytek do mokřadů. V případě rybářských olůvek se uvádí vnos dalších dvou až šesti tisíc tun olova ročně.." Dovolujeme si upozornit, že olovo není nějaká umělá chemická syntetická sloučenina, ale přírodní prvek vyskytující se v zemské kůře v miliardách tun, takže se nic nevnáší. Navíc každou sekundu přibývají tuny olova přirozeným rozpadem radioaktivních prvků, čemuž nezabrání žádný zákaz.

Právě vyjádření a odůvodnění typu takových účelových polopravd, jako byl tento příklad, jsou jediným „argumentem“ celé evropské kampaně proti olovu. Kdežto naše výzva (také Vám předaná) a nejvyšší političtí představitelé ČR (v čele s čerstvým usnesením poslanecké sněmovny proti omezování olova) mají za sebou vyjádření od renomovaných vědeckých a přitom svými zájmy zcela nezávislých institucí, které regulaci olova považují za zcela zbytečnou hysterii, a za řešení problému, který svou marginálností vlastně ani neexistuje.

Vážený pane ministře,

žádáme Vás tedy, abyste se oficiálně vyjádřil ke zprávě ČTK ze dne 16. 10. 2019, kde byly uvedeny ony nešťastné záměry MŽP, které rozhořčily zásadní část občanů ČR a jistě také nemalou část nejvyšší české politické scény. Sdílíme také nedávné stanovisko Českomoravské myslivecké jednoty: "..Na snaze MŽP jednotný postoj střeleckých organizací rozdělit a také obcházet nedávné rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR, která vládu pověřila bojem proti zákazům olova, spolupracovat nebudeme..“.

A na závěr s prioritou nejvyšší, Vás ještě opětovně a v souladu s naší předanou výzvou žádáme, abyste svému ministerstvu zachoval odbornost a racionalitu konání, skutečně ve prospěch přírody a nikoliv ve prospěch zběsilých ideologií, jejichž realizace přinesou zisky, prospěch a uchopení moci jen těm, kterým na našem životním prostředí ve skutečnosti vůbec nezáleží.

V Praze dne 21. 10. 2019

Mgr. Pavel Černý

pplk. v. v., v. r. prezident LIGY LIBE, z. s.

Bc. Carla Cizova, MBA, v. r. Jaroslav Pekařík, v. r. Ing. Bohumil Straka, Ph.D., v. r.

viceprezidenti LIGY LIBE, z. s.

