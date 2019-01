Ladislav Jakl: Klinická smrt vlastnictví

19. 1. 2019 10:56

Co je tvoje, to je moje. A co je moje, do toho ti nic není. Tuhle průpovídku známe každý už od dětství. Zesměšňuje všechny, co si dělají nárok na to, co je ostatních, ale své si urputně drží.